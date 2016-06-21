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Tutuklanan Prof. Şebnem Korur Fincancı cezaevinde tecride alındı!

Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu ile birlikte ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları iddiasıyla tutuklanmıştı

21 Haziran 2016 22:31

Mehmet Efe Altay

Özgür Gündem tarafından başlatılan Nöbetçi Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve ‘terör propagandası’ yaptığı iddiasıyla tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TiHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı Bakırköy Cezaevi’nde tecrit altına alındı. Prof. Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu, Fincancı’nın Barış İçin Akademisyenler bildirisini imzaladığı için tutuklanan ve Bakırköy Cezaevi’nde tecrite alınan Esra Mungan ile aynı odaya koyulduğunu söyledi. Eyüboğlu, “Şebnem Korur Fincancı bu tür şeyleri dert edecek, sıkıntı duyacak biri değil” dedi ve “Bu kararı verenlerden hesap soracağız” ifadesini kullandı.

Fincancı ile birlikte yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderilmişti. 

Prof. Fincancı’nın avukatı Meriçoğlu’nun T24’e yaptığı açıklama şöyle:

“Birkaç gün müşahede altında kalması gerekirdi. Bakırköy koğuş sistemi olan bir yer çünkü. Müşadeden sonra insanlar koğuşlara dağıtılır. Cuma günü dağıtım olması bekleniyorken “Sizin yerinizi hazırladık” diyerek bir odaya taşımışlar. Küçük, pis bir oda. İnşaat molozları var. Esra Mungan’ın tecrite alındığı odaya alınması da bir mesaj tabii. Şebnem Korur Fincancı bu tarz şeyleri dert edecek, tepki duyacak, canı sıkılacak birisi değil. Gayet güleryüzü ile karşıladı beni. Bu uygulamanın insan haklarına aykırı olduğunu söylemek istiyorum. Bu kararı verenlerden de hesap soracağız.”

 

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