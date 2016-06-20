Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin kimdir?

Özgür Gündem tarafından başlatılan Nöbetçi Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla tutuklandı.

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin'in özgeçmişleri şu şekilde:



Şebnem Korur Fincancı



İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında, dünyaca tanınmış bir uzman.

Birleşmiş Milletler'ce işkencenin saptanmasında uluslararası standart kılavuz olarak kabul edilen İstanbul Protokolü belgesinin oluşturucularından ve eğitmenlerinden.

Korucu birçok doktora protokolün uygulanması, işkencenin saptanması konusunda eğitimler verdi.

Adli Tıp Kurumu'nda ihtisas kurulu üyeliği ve başkanlığı yapan Korur Fincancı, işkencenin yaygın, yetkililerin işkencenin üstünü örttüğü 1990'larda, işkenceyi saptayan raporlar verdikçe ve tıp etiği üzerine yazılar yazdıkça, yetkililerin baskılarıyla ve engellemeleriyle karşılaştı. Sık sık bulunduğu görevlerden çeşitli bahanelerle uzaklaştırıldı, kazandığı davalarla geri döndü. Bu vakalardan bazıları, sendikacı Süleyman Yeter'in öldürülmesiyle, Manisalı gençlere işkence yapılması ve Umut davasıyla ilgili dosyalarda işkenceyi saptadığı raporlardı. Dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır'ın kendisiyle ilgili Adalet Bakanlığı'na yazdığı ve görevden alınmasını istediği "gizli" yazı, "kazara" savcılığa gönderilince ortaya çıkmıştı.

Korur Fincancı, aynı zamanda Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin kurucu üyesi. 1996'da Birleşmiş Milletler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi adına, Bosna'daki toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin otopsi çalışmalarında yer aldı. 2000'de, İnsan Hakları İçin Hekimler'in Güney Afrika'daki uluslararası çalışmasında, 2002'de Dünya Sağlık Örgütü'nün Kadına Yönelik Cinsel Şiddet Araştırması ve El Kitabı çalışmalarında, çeşitli ülkelerde İstanbul Protokolü'nün uygulanması eğitimlerinde yer aldı.

Adli tıp, insan hakları, barış çalışmaları, işkencenin önlenmesi, kadına yönelik şiddet alanlarında birçok çalışması ve katkısı bulunan Korur Fincancı, Evrensel gazetesinde haftalık yazılar da yazıyor.



Erol Önderoğlu



1969'da Erzincan'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi Bölümü'nü bitirdi. 1996'dan beri uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Türkiye muhabiri ve temsilcisi olarak çalışıyor. 1999'dan beri İPS İletişim Vakfı'nın projesi olan bianet sitesinde, Hukuki Destek Masası koordinatörü, ifade özgürlüğü editörü ve yayın yönetmeni olarak çalıştı. Halen bianet'te Medya Gözlem Raporları'nı hazırlıyor.



Ahmet Nesin



Ahmet Nesin, 1957 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Aziz Nesin, abisi Ali Nesindir. Oya Nesin ve Ateş Nesin adında babasının ilk eşinden kardeşleri var.

İstanbul ve Paris’te yaşamını sürdüren Ahmet Nesin, Nesin Vakfı'nın yöneticiliğini yapıyor.

1999 yılında ÖDP’den Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Ahmet Nesin sicilden dolayı seçimlere giremedi. 2015 genel seçimlerinde Antalya milletvekili aday adayı olduğu HDP’den aday gösterilmedi.



Ne olmuştu?



Özgür Gündem Gazetesi Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan 44 kişiden 37 kişiye “örgüt propagandası” iddiası ile soruşturma açılmıştı. 3 Mayıs’ta başlatılan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni kampanyasına 44 kişi destek verdi. Kampanyaya katılanlar şu isimler katılmıştı:

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün kurucu başkanı Hasan Cemal , Şeyhmus Diken, Hasan Hayri Şanlı, Cengiz Baysoy, Dicle Anter, Faruk Balıkçı, Kemal Can, Jülide Kural, Ahmet Nesin, Deniz Türkali,Necmiye Alpay, Çilem Küçükkeleş, Saruhan Oluç, Ertuğrul Mavioğlu,Ahmet Abakay, Hasip Kaplan, İhsan Eliaçık, Yıldırım Türker, Murat Çelikkan, Ayşe Batumlu, Nadire Mater, Aydın Engin, Tuğrul Eryılmaz, İhsan Çaralan, Şebnem Korur Fincancı, Işın Eliçin, Uğur Karataş, Mehmet Güç, Beyza Üstün, Celalettin Can, Sebahat Tuncel, Erol Önderoğlu,Nurcan Baysal, Eşber Yağmurdereli, Ragıp Duran, Melda Onur, Celal Başlangıç, Mustafa Sönmez, Ayşe Düzkan, Uğur Güç, Faruk Eren, Kumru Başer, Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan.

Soruşturma açılanlar

Son soruşturmayla birlikte haklarında soruşturma başlatılan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenleri şunlar:

Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu, Ayşe Düzkan, Erol Önderoğlu,Celalettin Can, Mustafa Sönmez, Melda Onur, Fehim Işık, Celal Başlangıç, Eşber Yağmurdereli, Ragıp Duran, Nurcan Baysal, Ömer Ağın, Ahmet Abakay, İhsan Çaralan, Işın Eliçin, Murat Çelikkan, Uğur Karataş, Öncü Akgül, Ayşe Batumlu, Sebahat Tuncel, Saruhan Oluç, Nadire Mater, Beyza Üstün, Mehmet Güç,Tuğrul Eryılmaz, Faruk Balıkçı, Şeyhmus Diken, Necmiye Alpay,Jülide Kural, Yıldırım Türker, Ahmet Nesin, Kemal Can, Şebnem Korur Fincancı, Hasip Kaplan, Nevin Erdemir, Hakkı Boltan