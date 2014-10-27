150 kızın cesedin mezardan çıkartıp evinde sakladı

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde yaşayan 46 yaşındaki Anatoly Moskvin, yaşları 3 ile 12 arasında değişen kız çocuklarının mezarlarını kazıp cesetlerini çıkartarak evinde hazırladığı tuhaf oyuncakların içine koyduğu ortaya çıktı.

Ailesi, Moskvin'i 2011'de evini ziyaret edince korkunç gerçekle karşılaştı.

Doğum günü partileri düzenledi

Çıkardığı cesetleri mumyalayarak oyuncakların içine koyan Moskvin'in mezardan çıkardığı bütün çocuklarla ilgili internetten araştırma yapıp haklarında bilgi topladığı ve onlara doğum günü partileri yaptığı tespit edildi. Evindeki çorap ve elbiselerle mezardan çıkardığı cesetlere tuhaf oyuncaklar yaptığını gösteren bir koleksiyon ortaya çıktı.

Akli dengesi yerinde değil

13 dil bilen ve mahkemede 'dahi' olarak nitelendirilen Moskvin tutuklandıktan sonra 3 yıl boyunca bir psikiyatri kliniğinde tedavi gördü. Mahkemede yargılanan Moskvin'in bu üç yıl sonrasında akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyen yargıç psikiyatri kliniğinde kalması gerektiğini söyledi.