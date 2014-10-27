T24 LogoT24 Logo
Yaşam

150 kızın cesedin mezardan çıkartıp evinde sakladı

Anatoly Moskvin'in mezardan çıkardığı bütün çocuklarla ilgili internetten araştırma yapıp haklarında bilgi topladığı ve onlara doğum günü partileri düzenlediği tespit edildi

27 Ekim 2014 14:32

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde yaşayan 46 yaşındaki Anatoly Moskvin, yaşları 3 ile 12 arasında değişen kız çocuklarının mezarlarını kazıp cesetlerini çıkartarak evinde hazırladığı tuhaf oyuncakların içine koyduğu ortaya çıktı. 

Ailesi, Moskvin'i 2011'de evini ziyaret edince korkunç gerçekle karşılaştı.  

 

Doğum günü partileri düzenledi

 

Çıkardığı cesetleri mumyalayarak oyuncakların içine koyan Moskvin'in mezardan çıkardığı bütün çocuklarla ilgili internetten araştırma yapıp haklarında bilgi topladığı ve onlara doğum günü partileri yaptığı tespit edildi. Evindeki çorap ve elbiselerle mezardan çıkardığı cesetlere tuhaf oyuncaklar yaptığını gösteren bir koleksiyon ortaya çıktı.

 

Akli dengesi yerinde değil

 

13 dil bilen ve mahkemede 'dahi' olarak nitelendirilen Moskvin tutuklandıktan sonra 3 yıl boyunca bir psikiyatri kliniğinde tedavi gördü. Mahkemede yargılanan Moskvin'in bu üç yıl sonrasında akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyen yargıç psikiyatri kliniğinde kalması gerektiğini söyledi.

ETİKETLER

rusyasapıkbebekmumyalamamezarçocukNizhny NovgorodAnatoly Moskvindoğum günüakli denge

İlgili Haberler

SAPIK BABA FRİTZL'İN EVİ YIKILACAK VİYANA (A.A)

SAPIKLARA AĞIR CEZALAR GELİYOR TBMM (A.A)

Üniversite'de sapık kabusu

Kanada'nın British Colombia Üniversitesi'nde son üç haftada 3 öğrencinin cinsel saldırıya uğraması sonrası, Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin ana birimi olaya el koydu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24