-SAPIK BABA FRİTZL'İN EVİ YIKILACAK VİYANA (A.A) - 21.01.2011 - Avusturya'da, yıllarca hapsettiği kızına tecavüz eden ve ondan 7 çocuk sahibi olan Josef Fritzl'in evinin yıkılacağı bildirildi. Fritzl'in evinin bulunduğu Amstetten kasabası Belediye Başkanı Herbert Katzengruber, Avusturya medyasına yaptığı açıklamada, evin yıkılmasına karar verildiğini, tarihi henüz kesinleşmeyen bu yıkımın medya tarafından görüntülenmesini istemediğini açıkladı. Avusturya'da bir eyalet yargıcı, alıcı bulmasının mümkün olmadığını söyleyerek, boş evin yıkılmasını tavsiye etmişti. Kızına 24 yıl boyunca tecavüz eden 74 yaşındaki Fritzl, 2009 yılının mart ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.