Üniversite'de sapık kabusu

Kanada'nın ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden British Colombia Üniversitesi öğrencilerinin Vancouver'daki Totem Park Kampüsü'nü sapık korkusu sardı. Yaşanan seri cinsel saldırılar nedeniyle kraliyet polisleri alarma geçti.

Son üç haftada 3 öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı kampüsteki olaya, Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin ana birimi el koydu. Üniversitenin fakülte ve dersliklerinin yanı sıra öğrenci yurtlarını da içinde bulunduran kampüste inceleme ve soruşturma başlatan RCMP, ilk tedbir olarak öğrencilerden gece 2'den sonra kampüste yalnız dolaşmamalarını istedi.

Polis ve üniversite güvenlik birimi, 20 yaşlarındaki saldırganı yakalamak için çalışırken, halktan ve öğrencilerden de yardım istedi.

28 Eylül'den bu yana üçüncü, yılbaşından beri de altıncı cinsel saldırı olayının gerçekleştiği British Colombia Üniversitesinde öğrencilerden, hava karardıktan sonra dışarı çıkacakları zaman arkadaşlarını ve güvenlik görevlilerini haberdar etmeleri isteniyor.