-SAPIKLARA AĞIR CEZALAR GELİYOR TBMM (A.A) - 09.02.2011 - AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, AK Parti Ankara Milletvekili Aşkın Asan ve bazı milletvekillerinin imzasıyla cinsel suçlara yönelik cezaları artıran ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'', TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişinin alacağı ceza 2-7 yıldan 5-10 yıla çıkarılıyor. İlgili fıkraya, ''fiilin sarkıntılık düzeyinde kalması halinde verilecek ceza üçte birine kadar indirilebilir'' cümlesi eklendi. Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda verilecek ceza 7-12 yıldan 10-18 yıla çıkarılıyor. Suçun; üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen ve evlatlık tarafından, aynı iş yerinde çalışmanın, insanların bir arada toplu olarak bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde, cezalar yarı oranında artırılacak. Mağdur bu suç nedeniyle eğitimini veya eşini terk etmek ya da eğitim gördüğü kurumu veya çalıştığı iş yerini değiştirmek zorunda kalmışsa verilecek ceza bir kat artırılacak. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye verilen ceza da 3-8 yıldan 6-12 yıla çıkartılıyor ve fıkraya ''fiilin sarkıntılık düzeyinde kalması halinde verilecek ceza üçte birine kadar indirilebilir'' cümlesi ekleniyor. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda verilecek ceza 8-15 yıldan 12-20 yıla çıkartılıyor. Suçun; 12 yaşını doldurmamış çocuğa karşı, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikle, aynı iş yerinde çalışmanın, insanların bir arada toplu olarak bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen tarafından, vasi, eğitici, öğretici veya bakıcı tarafından, kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanılması ya da nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi halinde, cezalar yarı oranında artırılacak. Mağdur bu suç nedeniyle eğitimini veya işini terk etmek, eğitim gördüğü kurumu veya çalıştığı iş yerini değiştirmek ya da ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa, ceza bir kat artırılacak. Teklifle, ''Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur'' ifadesinin, ilgili kanun metninden çıkarılması öngörülüyor. Bu maddenin, mağdurlarının defalarca hastane veya Adli Tıp Kurumuna gitmelerine ve maruz kaldıkları fiili tekrar tekrar yaşamalarına neden olduğu belirtildi. Maddenin gerekçesinde, ''Bu suça maruz kalanların ruh sağlının mutlaka bozulmuş olacağı kabul edildiğinden, öngörülen cezaların artırılması suretiyle bu halin araştırılması uygulamasından vazgeçiliyor'' denildi. Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca ''kasten yaralama'' suçundan dolayı cezalandırılacak. Suçun, aralarında evlenme yasağı bulunan çocuğa karşı işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, fail hakkında, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, suçun; çocuğa karşı, kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, vasi, eğitici, öğretici veya bakıcı tarafından, aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak, posta ve elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak, insanların bir arada toplu olarak bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Mağdur bu suç nedeniyle eğitimini veya işini terk etmek, eğitim gördüğü kurumu veya çalıştığı iş yerini değiştirmek ya da ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa, verilecek ceza 1 yıldan az olamayacak. -''BASKI SONUCUNDA EVLENME''- Evlenme yaşına ulaşmış bir kimseye evlenmesi yönünde cebir veya tehdit kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Yapılan bu baskı sonucunda evlenme gerçekleşmişse, ceza bir kat artırılacak. Bu nedenle kişinin intihar etmesi halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına verilecek. Mağdurun talebinin varlığı ve amaçlanandan daha ağır sonuçlar vermeyeceğinin anlaşılması halinde, soruşturma veya kovuşturma sonuna kadar şüpheli veya sanığın mağdura yaklaşmasını ve mağdurun bulunduğu yerlere girmesi yasaklanabilecek. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, failler, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan veya çocuklarla ilgili meslek icra ediyorlarsa bu mesleklerin icrasından yasaklanabilecek. -''TESTOSTERON AZALTICI TEDAVİ''- Cinsel saldırı suçundan, çocukların cinsel istismarı suçundan veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halinden hapis cezasına mahkum olanlar, cezanın infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde, denetim süresi içinde; testosteron etkisini önemli ölçüde azaltıcı tedaviye tabi tutulabilecekler, tedavi amaçlı programlara katılmakla yükümlü kılınabilecekler, suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesi dışında başka bir yerde ikamet etmekle yükümlü kılınabilecekler. Bu suçların birden fazla işlenmesi halinde, bu kişilerin, söz konusu tedavi ve yükümlülüğe tabi tutulması zorunlu olacak. Bu kişiler ayrıca, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan, çocuklarla ilgili bir meslek icra etmekten yasaklanacak. Yasaklanma kararı hükmün kesinleşmesiyle uygulanmaya başlanacak ve cezanın tümüyle infazından itibaren beş yıl süreyle devam edecek. Cezanın infazı tamamlandıktan sonra bu madde hükümlerine göre kendisine yüklenen yükümlülüklere denetim süresi zarfında aykırı hareket eden kişi, infaz hakiminin kararı ile zorlama hapsine tabi tutulacak. Zorlama hapsinin süresi 15 günden az ve ihlalin tekrarı halinde toplam 1 yıldan fazla olamayacak.