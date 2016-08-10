'14 Ağustos' mesajını attığı iddia edilen Mevlana Üniversitesi'nden 6 kişi tutuklandı

Konya’da darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mevlana Üniversitesi’nin resmi Twitter hesabından "14 Ağustos’ta görüşmek üzere" mesajını attıkları ileri sürülen üniversite personeli 6 kişi tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tolga Yanık'ın haberine göre, Gevher Sultan Eğitim Araştırma Sağlık ve Kültür Vakfı’na ait Mevlana Üniversitesi, darbe girişiminin ardından KHK kapsamında 15 vakıf üniversitesiyle birlikte kapatıldı. Ancak geçen 3 Ağustos günü kapatılan Mevlana Üniversitesi’nin resmi twitter hesabından, '14 Ağustosta mesajı' yayımlandı.

Mesajın yayınlanmasının ardından çalışma başlatan polis, mesajları yayınladığı ileri sürülen kapatılan üniversitenin Basın Yayın ile Bilgi İşlem Merkezi’nde görevli 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 1’i polisteki ifadesinin ardından, 1’i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 6 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.