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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sahte Fuat Avni: "14 Ağustos'ta tekrar görüşmek dileğiyle" tweetini para karşılığında attım

Sahte Fuat Avni Furkan Ülger Elbistan'da yakalandı

05 Ağustos 2016 13:00

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Twitter fenomeni Fuat Avni’yi yönettiği iddia edilen Başbakanlık Veri Uzmanı Mustafa Koçyiğit ismiyle Twitter’dan paylaşımda bulunan Furkan Ülger yakalandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalanan Furkan Ülger, "amustafkocyigit" adlı twitter hesabından atılan "14.08.2016'da tekrar görüşmek dileğiyle, hoş çakalın" mesajı da kendisinin yazdığını itiraf etti. Ülger, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Şimdi de ne diyorlar 14 Ağustos'u bekleyin. Biz namert değiliz, mertiz mert" diyerek tepki gösterdiği tweet’leri para karşılığı attığını söyledi.

Darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında, Başbakanlık Veri Uzmanı Mustafa Koçyiğit, Twitter jurnalcisi "Fuatavni" hesabını kullandığı ve bu hesaba bilgi sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan ve üniversitede tanıştığı örgüt tarafından 2004'te Başbakanlık Veri Uzmanlığı'nda işe başlatılan Koçyiğit, örgüte bilgi aktardığını ve Gülen cemaatinin üyesi olduğu belirtilen 'Ankara imamı'nın isteğiyle, MİT tarafından hazırlanan 20 bin kişilik paralel yapılanma listesini ele geçirdiğini ancak Fuat Avni olmadığını söyledi.

Bu olayın ardından ise Mustafa Koçyiğit adına açılan çakma amustafkocyigit" isimli twitter hesabından, "14.08.2016'da tekrar görüşmek dileğiyle, hoş çakalın" mesajı attı.

 

14 Ağustos nasıl yorumlandı?

 

FETÖ'nün, aynı zamanda AKP'nin kuruluş yıldönümü olan 14 Ağustos'ta bir darbe girişimine geçebileceği yönünde yorumlanan tweet ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

Sabah gazetesinden Sırıberk Arslan'ın haberine göre, IP adresinin incelenmesi sonucu tweetin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden atıldığı belirlenince, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, Astsubay Mustafa Ülger ve bir öğretmeni gözaltına aldı. Ancak aynı IP numarası ile aynı hesaptan tekrar mesaj atıldığı tespit edildi. Evde yapılan aramada sinyal kesici ve IP adresi tespitini engelleyici cihazlarda bulundu. Bunun üzerine yapılan ikinci operasyonda, Astsubay Mustafa Ülger'in kardeşi Furkan Ülger ile 4 kişi daha gözaltına alındı.

Adana'daki Çukurova Üniversitesi'nin Bilgisayar Programcılığı bölümünde okurken buradan ayrılarak, Lefkoşa Üniversitesi'nde Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nde öğrenim görmeye başladığı belirlenen Furkan Ülger, söz konusu tweet'leri para karşılığı sahte hesaptan kendisinin attığını itiraf etti. Furkan Ülger savcılıktaki ifadesinin alınmasından sonra mahkemeye sevk edildi.

 

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