Melih Gökçek: FETÖ'cülerin 14 Ağustos planlarını biliyoruz...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada dolaşan 14 Ağustos iddialarıyla açıklamada bulundu. Gökçek, "Bunlar tutturdu ‘Yok 12 Ağustos, yok 14 Ağustos’u bekleyin’ diye. Ne yapacaklarının istihbaratını da aldık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “demokrasi nöbeti”nin 21. gününde de nöbet tutan vatandaşları ziyaret etti. 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Başkan Gökçek, FETÖ’cülerin bir başka hain planı daha olduğunu belirterek, “Bütün Türkiye’yi bir hafta elektriksiz bırakacak, trafoları patlatacak bir sabotaj içerisindeler” dedi. Başkan Gökçek, şöyle devam etti:



“Bunlar tutturdu ‘Yok 12 Ağustos, yok 14 Ağustos’u bekleyin’ diye. Ne yapacaklarının istihbaratını da aldık. Yapmak istedikleri şey şuymuş; hani bir gün elektrikler toptan kesildi hatırlıyor musunuz? Bu sabotajı yapan da bu şerefsiz FETÖ’cüler, başkası değil. Şimdi aynı konuda bütün Türkiye’yi bir hafta elektriksiz bırakacak, trafoları patlatacak bir sabotaj içerisindeler. Bu da duyulduğu için bunu da yapamayacaklar. Biz buradayız Allah'ın izniyle.”