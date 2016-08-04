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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'dan '14 Ağustos' cevabı: Artık ne yapsalar, ne söyleseler boş

"Şahsiyetiniz kirlendiyse yılın 365 günü ihanetinizi dışa vurabilirsiniz"

04 Ağustos 2016 15:50

Fuat Avni olduğu iddia edilen Mustafa Koçyiğit’in sosyal medyada “14 Ağustos’ta görüşürüz” demesi ve sosyal medyada Fethullah Gülen’e yakın Twitter hesaplarından 14 Ağustos’a dair paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “ Yaşananlardan ders almadıkları gibi ‘Şu günü, bekleyin bu günü bekleyin’ diyorlar. Milleti tehdit etmeye çalışıyorlar. Artık ne yapsalar, ne söyleseler boş” dedi.

Oda ve Borsa Başkanlarıyla İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne diyorlar ‘14 Ağustos'u bekleyin’. Biz namert değiliz mertiz mert… Biz seferle emrolunduk. Zaferle değil. Zafer hâkimler hakimi olan Allah’a aittir” sözleriyle Gülen cemaatine yakın hesaplardan yapılan 14 Ağustos paylaşımlarına tepki gösterdi.

“Alçaklık bir karakter meselesidir. Milletimiz onların boylarının ölçüsünü ölçtü" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pensilvanya’daki üst akıl değil ha… O kadar kafası çalışmaz. Üst akıl başka… Bu ihanet şebekesinin arkasında durmak için aşklı imanı vicdanı olan bir kişinin nasıl sebebi olabilir? Yaşananlardan ders almadıkları gibi “şu günü, bekleyin bu günü bekleyin” diyorlar. Milleti tehdit etmeye çalışıyorlar.

Ne diyorlar '14 Ağustos'u bekleyin.' Biz namert değiliz mertiz mert… Biz seferle emrolunduk. Zaferle değil. Zafer hakimler hakimi olan Allah’a aittir. Biz şu anda seferdeyiz. Alçaklık bir karakter meselesidir. Zaman ve mekan sınırı taşımaz. Şahsiyetiniz kirlendiyse yılın 365 günü ihanetinizi dışa vurabilirsiniz.

Attıkları her adım onları içinde bulundukları fosseptik çukurunda aşağı çekiyor ve çekmeye devam edecek.

Milletimiz onların boylarının ölçüsünü ölçtü. Ölçtük, boyları ne kadar belli. Şairin dediği gibi 'Kaderin üstünde kader', onlar için hükmünü verdi. Artık ne yapsalar, ne söyleseler boş. Biz önlemlerimizi almaya mutlaka devam edeceğiz."

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