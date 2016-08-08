Numan Kurtulmuş'tan '14 Ağustos' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yapan Hükümet sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, cemaate yakın isimlerin 14 Ağustos mesajlarına ilişkin soruya, "Bunların biz vazgeçtik demesini beklemek saflık olur" diyerek cevap verdi.

"Türkiye'de bir darbe tehdidinin kalmadığını söyleyebilirim ama bu örgüt, Türkiye'ye zarar vermek için hareket etmeye devam edecek" diyen Kurtulmuş, yoğun bir takip içinde olduklarını belirtti.

Hükümet sözcüsü, "Onun için hep söylediğimiz şeyi söylüyoruz; uyanık olacağız. Bu çerçevede, siber saldırı mı yaparlar, başka saldırı mı yaparlar... İlgili birimler çalışıyorlar, inşallah fırsat verilmeyecek" ifadelerini kullandı.