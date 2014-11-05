'13 yaşında cinsel ilişki doğal mı?' tartışması

İngiltere'de 13 yaşındaki öğrencilerin birbirleri ile cinsel ilişkide bulunmasının sağlıklı gelişim süreçlerinin bir parçası olduğunu söyleyen bir cinsel sağlık broşürü parlamentoda tartışmaya neden oldu. Aile Eğitim Vakfı isimli kuruluştan Sarah Carter, Avam Kamarası'ndaki milletvekillerinden oluşan eğitim komisyonuna sunum yaparak öğretmenlerin eğitimleri için hazırlanan broşürde yer alan bazı bilgilerin ülkenin kanunlarına aykırı olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, vakıf statüsünde olan ve hükümet fonları ile 2006'da kurulan Kişisel, Sosyal ve Sağlık Eğitimi Birliği (PSHE) ile gençlerin cinsel sağlığı konusunda bilgilendirme faaliyeti yürüten 50 yıllık bir vakıf olan Brook ve Cinsel Eğitim Forumu isimli kuruluşun birlikte hazırladığı broşür, okullarda eğitim amaçlı olarak kullanılabiliyor ve internetten erişime de açık.

"Trafik Işıkları" isimli broşür, çeşitli yaş gruplarında yer alan öğrencilerin sergilediği hangi cinsel davranışların yaşlarına ve doğal gelişimlerine uygun olduğuna dair kategoriler belirliyor.

Kanunlara aykırı mı?

Buna göre trafik ışıklarında yer alan renkleri takip eden broşür, 13-17 yaş grubundakiler için "yeşil" ışık kategorisi altında kabul edilebilir davranışları şu şekilde sıralamış: Cinsellik içeren ya da içermeyen duygusal ilişki yaşamak, sarılmak, öpüşmek ve el ele tutuşmak, kendi yaşlarında ve benzer gelişimsel süreci gösteren hemcinseleri ya da karşı cinsleriyle penetratif ya da oral seks yaşamak, cinsel olarak aktif olmamayı seçmek.

Aile Eğitim Vakfı'ndan Carter ise, broşürde yer alan bu bilgilere, kanunlarda cinsel ilişkiye izin verilen yaşın 16 olması nedeni ile karşı çıkıyor.

PSHE'nin yönetici Joe Hayman da parlamento komisyonundaki toplantıya katıldı. Komisyonun başkanı Graham Stuart, Hayman'a broşürü eleştirenlerin 13 yaşındakilere cinsel ilişkinin büyümenin bir parçası olduğu mesajını verdiğini, bunun karşılığında ise "gençlere zararlı olduğu bilinen bir durumla çelişki içinde olduğunu" söylediklerini aktardı.

'Çocukların gerçeğiyle başlamalıyız'

Hayman ise yanıt olarak "Çocuklara tepeden inme bir 'şunu yapabilirsiniz bunu yapamazsınız' dersinin çocuklar üzerinde bir etkisi olmasının pek de olası olmadığını söylemeye çalışıyorum. Başlangıç noktası olarak da çocuklar neredeyse, gerçekleri neyse oradan başlamalıyız" dedi.

Hayman "Bence bu konularla ilgilenirken karşılaştığımız tek zorluk çocukların gerçekleri ile yüzyüze gelmek zorunda oluşumuz. İşte bu nedenle çok iyi eğitilmiş öğretmenlere ihtiyacımız var" diye konuştu.