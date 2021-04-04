Bildiri, “anayasal suç” olarak soruşturulacak: “Suç için anlaşma” maddesinden ifadeye çağrı

T24 Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 103 emekli amiralin imzasıyla başlattığı soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun, “suç için anlaşma” başlıklı 316. Maddesi uyarınca yürütüleceği bildirildi. Bildiriye öncülük edenleri, bu suçtan ifadeye çağıracağı belirtilen savcılığın, sonraki aşamalarda da bildiriye imza atan tüm emekli amirallerin ifadesine başvurması bekleniyor. Savcılık, soruşturma sonunda suçun işlendiğine kanaat getirirse, emekli amiraller hakkında, “anayasal düzene karşı suç işledikleri” ve “bu suçu işlemek için anlaştıkları” gerekçesiyle dava açılacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde bildiriyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Savcılığın açıklamasında, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır” denilmişti.

Öncülük edenler ve irtibatlılar

Alınan bilgiye göre, savcılık, bildiriye öncülük eden isimleri ve soruşturmanın hangi madde üzerinden yürütüleceğini belirledi. Savcılığın, ilk etapta belirlediği bu isimleri ifadeye çağıracağı belirtildi. Ardından imza atan tüm emekli amirallerin ifadelerinin alınması bekleniyor. Savcılığın, bildiride imzası bulunmayan ancak bildiri hazırlanmasına aracılık eden isimleri de araştırıyor. Sorgu sırasında, emekli amirallere bunun da sorulması bekleniyor.

Anayasal suç

Türk Ceza Kanunu’nun, “anayasal düzene karşı işlenen suçlar” başlıklı kısmı, “Millete ve Devlete Karşı Suçlar” bölümünün beşinci kısmında bulunuyor. Türk Ceza Kanunu’nun 309. maddesi ile 316. maddesi arasında bu suçlar sıralanıyor.

“Anayasayı ihlal”, “Suç için anlaşma”, “Cumhurbaşkanına suikast, fiili saldırı ve hakaret, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı suç”, “Silahlı örgüt ve silah sağlama suçu”, “Yasama organı ve hükümete karşı suç” bu başlık altında sıralanan suçlar.

Savcılığın, soruşturmayı, TCK’nın 316. Maddesi uyarınca yürüttüğü belirtildi. Bu maddede şu ifadeler yer alıyor:

“Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.”

Buna göre, bu maddeden işlem yapılması için iki ya da daha fazla kişinin, dördüncü bölümde yer alan “devletin güvenliğine karşı suçlardan” ya da beşinci bölümde yer alan “anayasal düzene karşı suçlardan” birini de işlemeyi amaçlaması gerekiyor. Savcılığın, soruşturma sonunda suç unsuruna rastlarsa, bu madde ile birlikte, bu bölümlerde yer alan ilgili suçlardan birinden de işlem yapması bekleniyor.

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.