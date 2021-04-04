Eski Donanma Komutanı emekli oramiral Nusret Güner: 103 emekli amiralin Türk milletini bilgilendirmesi demokratik bir harekettir

Eski Donanma komutanlarından emekli oramiral Nusret Güner, 103 emekli amiralin ortak bildirisine ilişkin olarak, "Hiçbir askeri/ siyasi gücü olmayan, yegane gücü 30-40 yıllık devlet tecrübesi olan 103 emekli amiralin Montrö Sözleşmesinin hayati olduğuna, tarikat mensuplarının Deniz Kuvvetlerine alınmasının tehlikesine dikkat çekerek Türk Milletini bilgilendirmesi demokratik bir harekettir." değerlendirmesini yaptı.

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Güner Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekliliğimi müteakip tek kişilik bir Sivil Toplum Kuruluş olarak, yıllardır edindiğim tecrübelerden, Gördüğüm Gerçekleri ve İnandığım Doğruları Türk Milletine açıklamayı bir vazife bildim. Açıklamalarımdan da görüleceği üzere her iki konuda da belirtilen görüşlere katılıyorum" ifadesini kullandı.

Güner, Ocak 2013'te, devlette Gülen cemaati kadrolarının etkili olduğu süreçte Deniz Kuvvetleri'ni hedef alan operasyonlara tepki göstererek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na terfi edebileceği Donanma Komutanlığı görevinden istifa etti.

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Bildiri hakkında soruşturma başlatıldı.

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