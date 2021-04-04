Meral Akşener'den emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: İktidar partisinin üzerinde tepinme fırsatı doğmuştur

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli amirallerin yayımladığı 'Montrö Bildirisi'ne ilişkin; "Bu tür gece yarısı emekli de olsa silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar, genellikle Türkiye’de demokrasinin kesintisine uğrayan muhtıraları akıllara getirir. Dolayısıyla iktidar partisinin üzerinde tepinme fırsatı doğmuştur." dedi. Akşener, suni gündem yaratıldığını belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildim, Montrö'yü tanımıyorum, feshettim' diyebilir mi?" sorusuna, "Yapabilir. Mümkün-muhtemel arasında fark var. Yeterli miktar yoğurt bulursanız, Marmara Denizi'ni de karıştırırsanız, ayran yapmak mümkündür" açıklamalarının ardından 103 emekli amiral gece yarısı bir bildiri yayımlamış; iktidar tarafından tepkilere neden olmuştu. AKP ise yarın bildiriye ilişkin MKYK'sını toplama kararı almıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 103 emekli amiralin açıklaması ve açıklamaya iktidar kanadından gelen tepkiler üzerine parti genel merkezinde basın açıklaması düzenledi.

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Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Bugün bu toplantıyı, gece yarısı 104 emekli amiralin bildiri yayınlaması üzerine yapıyoruz. Partimizin ve benim görüşlerimi paylaşmak üzere bir araya geldik.

İktidar partisi ve mensupları bu bildirinin üzerine tepiniyor. Şimdi benim bildiğim 60 ihtilalinde dört yaşındaydım ama hatırlamıyorum ama diğer bütün muhtıraları, 28 Şubat’ın içerisinde kalarak yaşamış biri olarak. Bu tür gece yarısı emekli de olsa silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar, genellikle Türkiye’de demokrasinin kesintisine uğrayan muhtıraları akıllara getirir. Dolayısıyla iktidar partisinin üzerinde tepinme fırsatı doğmuştur.

Partimiz vesayet ve diğer odakların karşısındadır. Ancak bugüne kadar genellikle silahlı bürokratlar, iktidarın karşısında muhalefet için de yapılmıştır. Türkiye’de bugün muhalefet, özellikle İyi Parti son derece millet odaklı, suni gündemlerden uzak, kutuplaşmanın dışında bir muhalefet sistemi getirmiştir.

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti’nin önderliğinde, alınamaz denilen, mümkün değil olamaz denilen birçok şehir, demokrasi ve sandı yoluyla alınmıştır.

"Biz bu ülkede işsizlerin, tabletsiz çocukların derdini konuşmak zorundayız"

Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti. Ben dün Hakkari’de perşembe günü ise Konya’daydım. Biz bu ülkede işsiz gençlerin, tabletsiz çocukların derdini konuşmak zorundayız. Biz esnafın derdini konuşmak zorundayız. Biz bugün tencereye kaynatamayan 104 kadının derdini konuşmak zorundayız. 104 dakika, 104 saniye maalesef yayın organlarında yer buluyor.

Buradan herkese, emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini, başındayken yapmalıydı. Yunanistan ve Adalar konusunda bir tavır göremedik. Siyaset, siyasetçiler tarafından yapılır. Bunlar bilgilerini ve görgülerini elbette STK’lar ve siyasi partiler içerisinde kamuoyuyla paylaşabilirler, muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa, siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler. Darbe çağrısı oluşturacak bir duruma da neden olamazlar.

Bugün ortaya çıkan bu meseleyi ciddiyetle ve manidar olarak takip ettiğini söylemek isterim. İYİ Parti milletimizin derdiyle hem hal olmaya devam edecektir. İyi Parti, demokrasinin yanında dün olduğu gibi bugün de durmaya devam edecektir.

İyi Parti, siyaset kurumunun yerinde olmak isteyen herkesin karşısındadır. Projelerin rekabet ettiği, projeler üzerinde hizmetin tartışıldığı bir sürecin sonunda milletimiz teveccühünü bir siyasi partiye gösterir, ona da amenna denir. İyi Parti bu yoldan dönmeyecektir. Bugün itibariyle iktidarı uyarmaya, iktidar gidiyor, sandıkta gidiyor. İyi Parti böyle bir tutumun içinde olacaktır.

Bu bildiri sahiplerinin bu zevzekliği yapmasına neyin sebep olduğunun da dikkate değer olduğunu söylemek isterim. Türkiye yoluna devam edecektir. Bu tür zevzekliklere de müsaade edilmeyeceğinin bilinmesini isteriz"

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