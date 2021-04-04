Kemal Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündemler tutmaz; Erdoğan yarattığın yıkım ile seni yüzleştireceğim
04 Nisan 2021 17:17
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103 emekli amiralin yayımladığı ve iktidardan tepki gelen bildiriye ilişkin; "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır." diyerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le benzer açıklamayı yaptı.
Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Tweet'ini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
"Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist
@RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım."
Faik Öztrak ise paylaşımında "AKP’nin mağduriyet kastığı sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz. Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın." demişti.