Temel Karamollaoğlu'ndan 103 amiralin bildirisiyle ilgili açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 103 amiralin yayımladığı Montrö bildirisiyle ilgili Twitter'dan açıklama yaparak; "Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir." dedi.

Karamollaoğlu şu paylaşımları yaptı:

"Ülkemizin önemli meselelerinin bütün toplumsal kesimler tarafından konuşulması, tartışılması faydalıdır. Meseleler tartışılırken meselenin özüne odaklanılmalıdır. Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir. Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. Sorumluluk sahibi herkes sorunlara odaklanmalı, toplumu kutuplaştıracak davranış kalıpları ile sorunların konuşulmasını engellememelidir."

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