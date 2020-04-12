Global köyden global eve

Londra

İletişim Bilimci McLuhan, teknoloji sayesinde dünyanın bir gün 'global köy'e dönüşeceğini söylerken bugünleri de hayal etmiş midir? Hem evet hem hayır. Çünkü koronavirüs salgınından sonra artık küçük köylerimizde, mahallerimizde bile bir araya gelemiyoruz. Ama bir o kadar da hiç olmadığı kadar birbirimize bağlıyız ve bağlanmaya çalışıyoruz. Tüm iletişim modelleri 'global ev' üzerine kendisini yeniden tarif ediyor.

Son örnek de LADY GAGA!

One World Together At Home / Bütün Dünya Hep Birlikte Evdeyiz

Krizi hep beraber büyük bedeller ödeyerek yaşadığımız şu günlerde şov dünyasının büyük ismi Lady Gaga müthiş bir sosyal projeyle tüm dünyanın gündemine geldi. Amaç; dünyadaki tüm sağlık görevlilerine destek olmak. Kendi canları pahasına, ön saflarda -yetersiz imkânlarla- çalışan ve hayatta kalmamızı sağlayan sağlık görevlilerine hepimiz minnettarız. "Günlerce ailelerine virüsü taşımamak için arabalarında bile uyumak zorunda kalan fedakâr sağlık görevlilerine ne yapsak az" diyor Gaga basın toplantısında. Toplanan bağışla dünyadaki sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, yerel sivil toplum örgütlerine ve WHO'ya (Dünya Sağlık Örgütü) yardım gidecek.

18 Nisan'da Lady Gaga'nın önderliğinde düzenlenen etkinlikte, evimizde şahane konserler ve şovlar izleme şansımız olacak. Organizasyon çok büyük ve bu dev organizasyonun iş paydaşı Global Citizen. Sponsorlar arasındaki Pepsi, 45 milyon dolarlık bir bütçeyle projeye destek olurken, Apple CEO'su Tim Cook da projeye bağış yapacaklar arasında olacak.

Hayati gerekliliği olan yüz maskesi, önlük gibi malzemelerden yoksun çalışan sağlık görevlilerine çoktan yardım yağmaya başladı bile. Global Citizen birbirinden ünlü sanatçıların katılacağı organizasyon için çalışırken, eminim ki çok farklı deneyimler kazanıyor.

Gecede kimler var? Hemen hemen eğlence dünyasının tüm isimleri Gaga 'ya destek olmuş; Billie Eilish, Sir Elton John, Andrea Bocelli, Lizzo, Alanis Morissette, Burna Boy, Paul McCartney, Stevie Wonder, David Beckham gibi pek çok ünlü bu etkinliğe gönüllü destek veriyor.

Amerika'nın üç kuvvetli televizyon talk show'cusu da gecenin sunucusu; Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ve Stephen Colbert. Ayrıca Blake Lively, Ryan Reynolds, Rihanna, Justin Bieber gibi pek çok ünlü de projeye maddi destek verenler arasında.

Nerede izleyelim?

Yayını Apple, YouTube, Amazon Prime Video, Ali Baba ve pek çok televizyon kanalından izleyebilirsiniz. BBC1 kanalı ise programı bir gün sonra verecek.

Devletler mesajlarını influencerlarla da iletiyor!

Son yıllarda sayıları hızla artan influencerlar artık sadece markalarla değil, kriz dönemlerinde devlet başkanlarının iletişim ofisleri ile de çalışmaya başladılar. 34 yaşındaki Finlandiya Devlet Başkanı Sanna Marin, COVID-19 krizini yönetirken ülkesindeki güçlü gazetelerin ve televizyon kanallarının yanı sıra influencer iletişimine de yer verdi. Gençlere ulaşabilmek için onların takip ettiği etkin isimleri yeni mecra olarak seçti ve mesajlarını diledikleri gibi yazıp yaymalarını sağladı. Böylece liseler dahil her yere kısa sürede ulaşmayı başardı ve virüsün yayılmasını engelledi. İletişim dili ve şekli hızla değişiyor, devletlerin ve şirketlerin uyumu çok önemli.

Zoombombing

Karantinayla birlikte neler keşfettik neler! Önce kendimizi keşfediyor olabilir miyiz? Mesela ben kendimi çok sosyal bulurdum, meğer bıkmışım bu sosyal olma durumundan. Neredeyse bir köye yerleşmeyi bile düşündüğüm günlerden geçiyorum. Özlediğim durmakmış biraz. Ama 5G'siz olmaz tabii. Haha…

Şimdi size geçtiğimiz aylarda tanıştığım yeni mobil uygulama Zoom'dan bahsedeceğim. Bu ara duymayan, kullanmayan kalmamış olabilir, zira pek bir trend! Zoom, Kaliforniya kökenli bir teknoloji şirketi. CEO'su Eric S. Yuan, isminden de anlaşılacağı gibi Çin orjinli Amerikalı bir milyarder ve 5,5 milyar dolarlık serveti var. Allah daha çok versin ama bu ara zorlanıyor. Niye derseniz; servis altyapısı, oluşan talebe beklenen güvenli hizmet götüremiyor.

Şirketin amacı; iş insanları için video bazlı toplantı uygulaması satmakken, pandemi krizinin yarattığı sosyalleşme hissi ile birdenbire iş insanları dışındaki kullanıcıların da keşfettiği bir sosyal uygulama olmaya başlıyor.

Öngörülemeyen bu talep, altyapıda birtakım güvenlik zafiyetlerini getirirken, FBI'ın da güvenlik konusunda Zoom için negatif görüş vermesi, krizin şirket içinde derinleşmesine neden oluyor. Şirket, bu zor günleri çabuk atlatabilmek için çareyi Facebook'un eski güvenlik başkanını danışman olarak transfer etmekte buluyor.

Eğer Zoom'u benim gibi aile arasında hoş sohbetlerde kullanıyorsanız çok da güvenliği sorun etmeyebilirsiniz. Çünkü kullanımı çok kolay ve aynı anda çok kişinin görüntülü konuşabilmesini sağlıyor. Uygulama, karantinada kapanan okullar için online eğitim çözümü iken bakın bazı YouTuberlar neler yapmış. Seyretmesi çok keyifli. Linke tıklandığında verilen şifre ile derse katılıp, hocalara soru soran ve sosyal medyada yayınlayan Youtuber'ın nasıl eğlendiğini görüyorsunuz. Şimdi bir de şöyle düşünün… Şirkette Zoom'la yaptığınız toplantıdan bir bölüm, size üç saat sonra WhatsApptan ulaşıyor. Aman dikkat.

Notlar…