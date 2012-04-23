Tam 12 Önce Van’da yapmış olduğum konuşma

Geçenlerde internette tam 11 yıl önce, 2001 yılının Mayıs ayında, Van’da düzenlenen bir sempozyumda yapmış olduğum konuşmanın haberine rastladım. PorttaKal.com adlı sitede haber olmuş olan bu konuşmada yanlış hatırlamıyorsam İki de Van milletvekili vardı. Son günlerde yine deprem ön plana çıkmaya başlayınca ben de bu haberi t24 okurlarıyla paylaşayım dedim. Haber aşağıda. İmla hataları bana ait değil.

Van Gölü Belediyeler Birliği ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Van Gölü Havzasında Kentleşme ve Kalkınma' konulu sempozyumunun ikinci oturumu ilginç konuşmalara sahne oldu. Sempozyumda bazı depremlerden çeşitli slaytlar göstererek deprem ve getirdikleri konusunda bilgiler veren Akut üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Güngör, Van'ın zemininin Alüvyon olmasına rağmen, 8-9 katlı binaların bulunduğunu belirterek, zemin etütlerinin sağlam yapılıp yapılmadığı konusunda çok ciddi kuşkular taşıdığını belirtti. Güngör, konuşması esnasında, salonda dinleyici olarak bulunan Van Belediye Başkanı Şehabettin Özarslaner'e dönerek, "Şimdi Van Belediye Başkanı'na soruyorum. Gerçekten depreme hazır mısınız?" diye soru yöneltti. Başkan Özarslaner, "Buna üzülerek cevap vereceğim, maalesef hayır" cevabını verdi.

‘Van'la ilgili ciddi kuşkular taşıyorum’

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve Kampüsü Nihat Bayşu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun, 'Yerbilimleri Açısından Van Gölü Havzasının Konumu ve Doğal Kaynak Potansiyeli" konulu ikinci oturumu, çeşitli itiraflara sahne oldu. Acı itirafların ilki, oturumda bir konuşma yapan Akut üyesi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Güngör'ün olası bir deprem karşısında Van'la ilgili çok ciddi kuşkular taşıdığını söylemesi ile başladı. Çok sayıda bölge Belediye Başkanı'nın izlediği konuşmada Güngör, "Van'ın tabanı Alüvyon, ancak gördüm ki 8-9 katlı binalar var. Bunlara nasıl ruhsat ve izin verildi? Zemin etütleri gerçekten sağlam yapıldı mı? Ben bunların tam olarak yerine getirildiği konusunda çok ciddi kuşkular taşıyorum. Van'ın bulunduğu çok güzel bir bölgede herhangi bir kurtarma operasyonuna katılmak istemiyorum" diye konuştu.

Eski bilgiler

Önceleri, olası bir depremde hep kolonların, masaların ve pencerelerin altına girmemiz istendiğini belirten Güngör, "Ancak, Marmara Depremi ile gördük ki bunların hepsi yanlış. Masaların parçalandığını, kolonların yok olduğunu, 3 katlı binanın tek kat görünümüne büründüğünü gördük. Bunlar bizim utancımızdır. Yaşanan son depremlere rağmen her geçen gün ders almadığımız görünüyor. Bu da yetmezmiş gibi kırsal kesimlerdeki binalar çok tehlikeli. Kolonsuz ve kirişsiz yapılıyor. Ciddi bir depremde köyler yerle bir olur" dedi.

‘Çürük binada oturun, biz kurtaralım’

Marmara ve Düzce Depremi'nin ardından belediyelerin binlerce kurtarma ekipleri kurduklarına da dikkati çeken Güngör, "Eğer depreme hazırlıklı olsak, sırf can kurtardıkları için kahramanlar çıkmaz. Şu anda Türkiye'de binlerce kurtarma ekibi var. Tüm belediyeler kurtarma ekipleri kurdu. Vatandaşlara, 'Siz çürük binada oturun, depremde sıkışın, biz gelip sizi kurtaralım' deniliyor, böyle saçmalıklara son vermeliyiz. Bu kurtarma ekiplerini kurarken milyarlarca dolar parayı ekipmana yatırdık. Dünya'nın en kötü zemininde en iyi binayı yapabilirsiniz. Depremin bize zararı yok. İnsanların yaptıkları bizlere zarar veriyor" şeklinde konuştu.

‘Depreme hazır mısınız?’

Van'la ilgili çok ciddi kuşkularının bulunduğunu kaydeden Yıldırım Güngör, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ancak bunu yineleyerek Van Belediye Başkanı'na soruyorum. Gerçekten depreme hazır mısınız?" dedi. Bir anda ilginç bir soru ile karşı karşıya kalan Van Belediye Başkanı Şehabettin Özarslaner ise önce sessiz kaldı, ardından, "Üzülerek söylüyorum, maalesef hayır" cevabını verdi. Bu cevap karşısında Güngör, "İşte, Türkiye'mizin acı gerçeği bu" diye konuştu. Güngör, katıldığı çeşitli kurtarma operasyonlarında tespit ettiği olayları da slaytlarla anlattı.

Haber bu. Van’da bir deprem olma olasılığının epey yüksek olduğunu söylemiş ve riskin büyüklüğünden söz etmiştim. Bu öngörü için kahin olmaya hiç gerek yok. Her şey ortadaydı ve ben gördüklerimi söyledim. Şimdi yine her şey ortada ve biz yine gördüklerimizi söylüyoruz. Umarım bu kez dinleyen birileri çıkar çıkar. Çünkü Türkiye’nin bir çok noktasında deprem olması için geçmesi gereken süreler çoktan geçmiş, uzatmalar oynanıyor.