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Yıldırım Güngör

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TARİH

25 Mart 2017

Su için yürüyoruz

Amerika’da 2014 yılında yapılan bir çalışmada dünyadaki tatlı su miktarının tüm suların sadece yüzde 2.5’u olduğunu söylüyor

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TARİH

22 Eylül 2012

Bir kanyon, Bir adam…….

Elini ilk sıktığımda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. O gün Arapkir yaylalarında çamurla, yağmurla boğuşmuştuk.

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TARİH

02 Eylül 2012

Arapkir yaylalarında bir gün

Hava bir kapıyor bir açıyor. Kapadığında bardaktan değil kovadan boşalırcasına yağıyor yağmur

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TARİH

16 Temmuz 2012

Bulgaristan'daki Amasra: Nesebar

Bulgaristan’ın deniz turizmi açısından en turistik yeri Burgaz ve civarı

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TARİH

06 Temmuz 2012

Hiç sürpriz değil

Yine aşırı yağmur, yine sel, yine can ve mal kayıpları, yine çaresizlik ve yine üzücü ve cahilce açıklamalar...

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TARİH

21 Haziran 2012

Albena

Baharın ilk günlerinde Kemerburgaz’da tek başına bir leylek gördüm. Havalar epey soğuktu. Başka dabir leylek yoktu ortalıkta...

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TARİH

09 Haziran 2012

Son deprem ne anlama geliyor?

Hiç bir anlama gelmiyor! Daha ne anlama gelecek ti ki? Deprem geyikleri yapmaktan bıkmıyoruz...

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TARİH

21 Mayıs 2012

İlk Uzun Yürüyüş

Geçen hafta sonu güzel bir hava yakaladık. Daha doğrusu öyle sandık ve hemen çıktık yollara. Ailece bu kez hiç bilmediğimiz bir yoldan gidecektik...

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TARİH

13 Mayıs 2012

Yoğun bir hafta sonu

Geçen hafta sonu Ezine’deydik

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TARİH

01 Mayıs 2012

Sapanca'da bir keşif

Kısa bir süre sonra yol ikiye ayrıldı. Sağa giden yol dereden ayrılıyordu. Biz derenin kenarından giden yolu takip ettik...

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TARİH

23 Nisan 2012

Tam 12 Önce Van’da yapmış olduğum konuşma

Geçenlerde internette tam 11 yıl önce, 2001 yılının Mayıs ayında, Van’da düzenlenen bir sempozyumda yapmış olduğum konuşmanın haberine rastladım

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TARİH

16 Nisan 2012

İzmir’de bir gizli cennet

İzmir’de yaşayanlara bu hafta sonu yanı başlarındaki bir doğa cennetinde zaman geçirmelerini öneriyorum...

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