Yıldırım Güngör

TARİH
25 Mart 2017
Amerika’da 2014 yılında yapılan bir çalışmada dünyadaki tatlı su miktarının tüm suların sadece yüzde 2.5’u olduğunu söylüyorDevamını Oku
TARİH
22 Eylül 2012
Elini ilk sıktığımda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. O gün Arapkir yaylalarında çamurla, yağmurla boğuşmuştuk.Devamını Oku
TARİH
02 Eylül 2012
Hava bir kapıyor bir açıyor. Kapadığında bardaktan değil kovadan boşalırcasına yağıyor yağmurDevamını Oku
TARİH
16 Temmuz 2012
Bulgaristan’ın deniz turizmi açısından en turistik yeri Burgaz ve civarıDevamını Oku
TARİH
06 Temmuz 2012
Yine aşırı yağmur, yine sel, yine can ve mal kayıpları, yine çaresizlik ve yine üzücü ve cahilce açıklamalar...Devamını Oku
TARİH
21 Haziran 2012
Baharın ilk günlerinde Kemerburgaz’da tek başına bir leylek gördüm. Havalar epey soğuktu. Başka dabir leylek yoktu ortalıkta...Devamını Oku
TARİH
09 Haziran 2012
Hiç bir anlama gelmiyor! Daha ne anlama gelecek ti ki? Deprem geyikleri yapmaktan bıkmıyoruz...Devamını Oku
TARİH
21 Mayıs 2012
Geçen hafta sonu güzel bir hava yakaladık. Daha doğrusu öyle sandık ve hemen çıktık yollara. Ailece bu kez hiç bilmediğimiz bir yoldan gidecektik...Devamını Oku
TARİH
13 Mayıs 2012
Geçen hafta sonu Ezine’deydikDevamını Oku
TARİH
01 Mayıs 2012
Kısa bir süre sonra yol ikiye ayrıldı. Sağa giden yol dereden ayrılıyordu. Biz derenin kenarından giden yolu takip ettik...Devamını Oku
TARİH
23 Nisan 2012
Geçenlerde internette tam 11 yıl önce, 2001 yılının Mayıs ayında, Van’da düzenlenen bir sempozyumda yapmış olduğum konuşmanın haberine rastladımDevamını Oku
TARİH
16 Nisan 2012
İzmir’de yaşayanlara bu hafta sonu yanı başlarındaki bir doğa cennetinde zaman geçirmelerini öneriyorum...Devamını Oku
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