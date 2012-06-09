Son deprem ne anlama geliyor?

Hiç bir anlama gelmiyor! Daha ne anlama gelecek ti ki? Deprem geyikleri yapmaktan bıkmıyoruz. Her depremden bir anlam çıkarmaya başlayacağımıza binalarımızı kontrol ettirseydik şu anda hiçbir sorun kalmamıştı. Tam 12 yıldır deprem geyiği yapıyoruz. Politikacılar da, halka da, bilim insanları da basın da. Herkes deprem geyiği yaparak nasıl çıkar sağlarım derdinde. Oysa depremin öyle bir derdi yok. Dİğer depremler de, son olan deprem de bölgedeki enerji birikiminin boşalmaya çalıştığının göstergesi. Bundan daha büyük bir anlam olur mu? 17 Ağustos 1999 dan beri var zaten. Pişirip pişirip gündeme getirmenin anlamı ne ona bakmak lazım.

Kentsel dönüşüm çare midir?

Kentsel dönüşümden ne anladığınıza bağlı. Eğer yıkılan binaların yerine yenilerini yaparak, daire sahiplerie ödeyebilecekleri bir taksitlendirme ile verilirse çaredir. Ama "Buraları biz alıyoruz size de şehir dışında depreme dayanıklı konut yapacağız, gidin oralarda oturun" denecekse bunun adına kentsel dönüşüm demek pek doğru olmaz.

Yeni binalara güvenebilir miyiz?

Aslında güvenmemiz lazım. Ama İnşaat Mühendisleri Odası'nın iki yıl önce yapmış olduğu incelemenin sonuçları tam bir fiyasko. Oda 1000'den fazla bina üzerinde yapmış olduğu ıncelemede binaların yüzde 94'ünün standartlara uygun olmadığını tespit etmişti. Böyle bir durumda dönüşsek ne olur dönüşmesek ne olur.

Naci Görür'ün açıklamaları ne ifade ediyor?

Yeni bir şey söylemiyor. Marmara'da yapmış oldukları çalışmalarda kaç kez görüş değiştirdiklerini açıklasın önce. Ayrıca Doğu Anadolu Fayı (DAF) hakkında yapmış olduğu açıklama Dr. Erdal Herece'ye yapılan bir haksızlık. Erdal Bey MTA adına yıllarca çalışarak DAF'ın haritalarını yaptı, raporunu hazırladı. İsteyen 30 lira karşılığında MTA'dan satın da alabilir. Sadece DAF değil, KAF raporu da aynı fiyata satılıyor. Herkese de açık. Hal böyleyken hocanın bu açıkamasını anlamış değilim. Bu alanın riskli olduğunu yıllardır söylüyoruz. Ben bir jeologum ama deprem bilimcisi değilim. Buna rağmen T24'e yazmış olduğum "Deprem Olacak Bölgeler" yazımı okumanızı tavsiye ediyorum. O yazıda Türkiye'de nerelerde deprem olabileceğini basit bir dille anlatıyorum zaten. Sanki yeni bir şeymiş gibi ortaya çıkmayı da anlamlandırabilmiş değilim. O bölgenin faylarını röntgenini çekmek(!) yerine, bölgedeki bina stoğunu depreme hazırlamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum.