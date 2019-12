EN İYİ 10 TREKKİNG ROTASI

FOTO GALERİ

Geçen hafta Hürriyet gazetesinden arayarak en iyi 10 trekking jürisi içinde olduğumu ve benden 10 adet favori rota yazmamı istediler. Ben de oturup yazdım. Gazetede yayımlanan 10 ile benim önerdiğim 10 arasında sadece 3 benzerlik vardı. Ben de kendi favori 10 rotamı fotoğraflarıyla birlikte sizlerle paylaşayım dedim.Bahar geldi. Havalar güzelleşmeye, çiçekler kafalarını topraktan çıkararak doğayı süslemeye ve kelebekler kanat çıkmaya başladılar bile. Çok yakında sizin de kanınız fıkır fıkır kaynamaya başlayacak, vuracaksınız kendinizi doğaya. Bulunduğunuz bölgeye göre benim önerlerimi dikkate alın pişman olmayacaksınız. Ancak her rota için mutlaka rehber de bulundurun derim.Likya yolu hem doğa hem de arkeolojinin harmanlandığı bir rota. Fethiye ile Antalya arasında kalan bu rota dünyanın en iyi uzun mesafe yürüyüşlerinden biri.. Her yıl binlerce kişinin en azından bir kısmını yürüdüğü yol dağlık bir çok antik kentten geçiyor. Yol antik dönemde Likya kentleri arasında yük taşıyan havyalar ve asker sevkiyatı için kullanmış. Bu 505 kilometrelik parkurun tümünü olmasa bile bir kısmın hatta sadece bir etabını bile yürümek olağanüstü bir deneyim. Günümüzden neredeyse 2000 yıl önce yaşamış insanların bilime ve sanata ne kadar değer verdiğini görün ve günümüzle karşılaştırın. Sonra kente döndüğünüzde günümüzle karşılaştırdığınızda bu muhteşem kültürel kalıntıların korunmasının neden önemli olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz.Yükseklerde yürüyüş yapmak isteyenler için olağanüstü bir deneyim. Bu rota zorlu olduğu kadar muhteşem bir doğayı barındıran bir rota. Ancak geri dönüşü zor olduğu için planlamayı buna göre yapmakta fayda var. Ne yazık ki bu muhteşem doğa son birkaç yılda yapılan yollarla alt üst edildi. Yine de benim favori rotalarımdan biri. Bu rotanın ilk etabı Yukarı Kavran – Sasmistal arasıdır. Rakımı 3000 bin metrenin üzerindeki tepelerin arasındaki bir düzlükte kurulmuş olan Sasmistal yayla pembe renkli granitten yapılmış taş yayla evleriyle meşhur. Ormanın kenarında bir sırta kurulmuş yayla bu bölgenin en güzel yaylalarından biri. Ancak bu güzellik daha ne kadar devam eder bilinmez.. Pokut Yayla da orman içinde bir fay düzlüğünün üzerine kurulmuş muhteşem bir yayla. Kaçkar dağlarını en güzel manzaralarını buradan izleyebilirsiniz.Tatos gölleri veya Sulak göller Kaçkar Dağları Milli Parkının bana göre en güzel gölleri. Bu rota da Türkiye’nin ev keyifli ve en güzel rotalarından biri. Her yıl burata mutkala bir yıl giderim. Yürüyüş Verçenik tepenin eteklerinde kurulmuş Verçenik yayladan başlar. Yürüyüşün ilk etabı biraz yorucu. Nedeni ise vücutlar daha tam ısınmadan oldukça dik bir eğimle yürüyüşe başlanması Kimi zaman çimenlerin, kimi zaman da kayaların üzerinde yürüerek bir saat içinde Mocar gölüne varılıyor. . Mocar gölü zirvelerin arasında saklı bir değer. Ortasındaki küçük adacığı onu diğer göllerden farklı yapıyor. Bu güzel gölün değeri, Tatos göllerinin gölgesinde kaldığı için pek bilinmiyor. Bu noktadan itibaren çok düşük bir eğimle yavaş yavaş yükselerek yarım saat içinde bir aşıta varılır. Buradaki muhteşem manzarayı sadece buraya kadar yürüyenler hakkediyor. Muhteşem bir dağ silsilesinin arasındaki çanakta kalmış ve birbirine küçük kanallarla kaplı üç adet göl insanın nefesini kesecek bir güzellik sunuyor.Yine dağların arasında saklanmış kalmış bir göle yürüyüş rotası öneriyorum. Yüksek dağ yürüyüşlerinin mutlakla rehber eşliğinde yapılmasına yarar var. Yedigöl köyünde araçla Pidasor yaylaya kadar çıkılır. Buradan itibaren yaylanın arkasındaki patikayı daha sonra da yukarıdan gelen dereyi takip ederek 3-4 saatlik bhir yürüyüşle Mal gölüne varılıyor. Muhteşem bir manzara e4şliğinde devam eden yürüyüşünüz gölün solundaki tepenin dibinde buluna Deli göle kadar gidebilir. Eğer yükünüz çok ağır değilse ve kondisyonunuz da orta düzeyde ise, doğanın tadını çıkara Pidasor yayladan Mal gölüne 4 saatte varabilirsiniz. Mal gölünden kuzeye baktığınızda Verçenik zirvesinin farklı bir yüzünü tüm heybetiyle izleyebilirsiniz. Zirveyi daha yakında izlemek istiyorsanız bir saat daha yürüyerek kuzeydeki aşıtlardan herhangi birine çıkmanız yeterli.Kaçkar Dağları Türkiye’nin en önemli buzullarını barındırıyor bünyesinde. Bu buzullar dağın kuzeyindeki Büyük ve Küçük Buzullar ile güneydeki Ergör buzuludur. Eğer sis veya yağmur yoksa Yayladan buzulların bulunduğu Öküz Çayırına yürümek 3- 4 saat civarında. Yaylada kamp kurarak yapacağınız günü birlik yürüyüşle buzullara kadar gidip dönebilirsiniz. Yürüyüşün sonunda varacağınız Öküz çayırını tam karşısında yer alan Buzullar nefes kesiz-ci. Dile kolay binlerce yıldır oradalar ve zaman direnmeye devam ediyorlar.Narman kanyonu veya kırmız periler diyarında yapılacak bir yürüyüşün pek heyecanlı bir yanı yok ama bir gün boyunca doğanın ne büyük bir sanatçı olduğunu izleyebilecek, göreceğiniz yer şekillerini aklınızdan çıkaramayacaksınız. İlk kez 2002 yılında Atlas dergisinde yayınladığım konuyla gündeme gelen Narman kanyonu her geçen gün biraz daha tanınmaya başladı. Benim de en favori yürüyüş rotalarımın başında geliyor. Narman – Pasinler yolunun 11. kilometresinden itibaren başlayan kırmızı peri bacalarının en iyi gözlendiği alan tam 12 km2 lik bir alanı kaplıyor. Peri bacalarının ve vadinin en iyi gözlendiği yer ise Yoldere köyü civarı. Buradaki peribacalarının Kapadokya ve Afyondaki peri bacalarından farklı bir oluşumu var. Aşınma sistemleri aynı ama Narman volkanik değil, sedimanter.Gökçeadada bir çok yürüyüş rotası var. Benim favorim Dereköyden Marmaros şelalesine kadar giden parkur. Marmaros Şelalesi parkuru. Bu parkur için önceden izin almanız gerekecek. Yangın çıkabilir diye yaz aylarında bölgeye giriş yasaklanıyor. Dereköyün çıkışında sağa doğru ayrılan yolun girişi bu nedenle çoğunlukla zincirle kapalıdır. Yoo boyunca yürürken çam ağaçlarından yayılan koku sizi hiç yalnız bırakmayacak. Kısa bir süre sonra manzaranıza Semadirek adası da eşlik edecek.Yaklaşık 45 dakikalık bir yürüyüşten sonra sağa doğru açılmış ama yarım bırakılmış çok kötü bir yol çıkacak karşınıza. Yola girin. Yol hemen bitecek ve bir patikaya bağlanacak. Çok fazla kullanılmadığı için bazı bölümleri iyice bozulmuş olan patikayı takip edin. Patika bir süre sonra tatlı bir eğimle vadi tabanına inecek. Vadideki dereyi görünce şaşıracaksınız. Bir adanın ortasında debisi böylesine yüksek bir derenin bulunması tam bir sürpriz. Dere boyunca yukarı doğru yürümeye devam edin. Birkaç küçük çavlandan sonra karşınıza yaklaşık 30 metreden dökülen Marmaros şelalesi çıkacak. Bir an kendinizi Amazon ormanlarında hissedebilirsiniz.Vadi içinde saklı kalmış bu mucizeye hayran olmamak elde değil.Ballıkayalar Kocaeli’nin Gebze ilçesinin Tavşanlı köyü sınırları içinde. Bir günlük bir aktivite için oldukça uygun. Kanyon hiçbir risk yaşamadan adrenalin duygusu tatmak isteyenler için ideal bir yer. Bahar aylarıdna dere bazen azgın akabiliyor. Bu nedenle dikkatli olmak gerekiyor. . Aşırıya kaçılmadığı sürece geçiş yaşamsal bir risk taşımıyor ama yine de kayalardan geçiş yapacağınızı unutmayın. Vadinin girişindeki yüksek kaya duvarlarında haftanın her günü tırmanan birilerini görebilirsiniz. Yürüyüşün İlk birkaç yüz metresi çok kolay. Vadi tabanındaki kayaların üzerinde bir sağa bir sola geçerek yürüyüşün ikinci etabına varacaksınız. Bir anda yol bitiyormuş gibi olacak. Burada karşınıza çıkan küçük bir kayalığı tırmanarak birkaç metre yukarı çıkı dereyi aşağıda bırakacaksınız. Derenin en ürkütücü aktığı nokta da burası. Bu etap geçişin en heyecanlı etabı. Kayaların üzerinden yürürken hele de kalabalıksanız çok dikkatli olmanız lazım. Ters bir harekette aşağıdaki dereye düşebilirsiniz. Burayı geçtiğinizde bir yan geçiş noktasına geleceksiniz. Uzunluğu 1.5 metre olan bir yan geçiş vadi geçişinin de kilidi. Yani en zor nokta burası ama hiçbir riski yok. Çok az basamağın ve tutamağın olduğu bu noktadan düşülmesi halinde sadece dizinize kadar suya gömüleceksiniz.Karabük’ün Yenice ilçesi sınırları içinde kalıyor. Karabük valiliğinin yaptığı çalışma ile Yenice Ormanları içinde onlarca yürüyüş günü birlik yürüyüş rotası var.. Yenice ormanları Dört mevsim trekking yapılacak muhteşem bir bölge. İlkbaharda yeşilin, sonbaharda da pastal renklerin her çeşidinin bulunduğu başka bir yer var mı bilmiyorum. Pastel renklerin tüm tonları sonbaharda bu ormanda yürüyenler için tam bir mutluluk kaynağı. Burada yapacağınız yürüyüşler sonrasında rüyalarınızın bile renklendiğini göreceksiniz.Bu rota pek bilinen bir rota değil. Altıparmak dağlarının arasında kalmış çok fazla bilinmeyen muhteşem bir bölge. Özgüven Köyü Yusufeli ilçesine bağlı. Yusufeli Barhal arasındaki Bıçakçılar yol ayrımından sağa dönülüyor. Araçla yaklaşık 1 saatlik bir yolculuktan sonra altıparmak dağlarının arasında sıkışmış kalmış olan Özgüven köyüne varacaksınız. Bu yol epey virajlı ama buraların yollarıyla karşılaştırıldığında çok iyi. Bazen biraz ürkütüyor o kadar. Köyden sonra yol devam ediyor ama çok kötü. Tavsiyem buradan itibaren muhteşem doğa’nın tadını çıkarmak için yürüyün. Çünkü köy adeta kayıp bir kent gibi dağların arasında kalmış. Bu dağların arasında yürümek çok keyifli oluyor. Sis basınca birden farklı bir ortam çıkıyor ortaya. Eğer mevsim sonbaharsa yürüyüşünüz biraz uzun sürebilir. Çünkü yol boyunca üç farklı türde olan böğürtlenleri yemekten yürüyemiyor insan. Yürüyüşe başladıktan 1.5 – 2 saat sonra derenin kenarındaki orman kulübesine varacaksınız. Kafanızı derenin geldiği yöne doğru çevirerek yukarı bakın. Birkaç basamak halinde tam 165 metreden dökülen Ciro şelalesini göreceksiniz. Derenin kenarındaki patikayı takip ederek yarım saat içinde şelalenin dibine kadar yaklaşabilirsiniz.