MADE:TURKEY ve T24

5-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde MADE:Turkey projesi gerçekleştirildi. Projenin açılışı ise, bir dijital gazetecilik başarısı olarak örnek seçilen T24 ile yapıldı.

MADE, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)’in düzenlediği IPI Haber İnovasyonu Yarışmasını 2011’de kazanarak IPI ve yarışma sponsoru Google’dan destek alan bir proje. Projenin başında ise: UCLan’ın (University of Central Lancashire) Gazetecilik, Medya ve İletişim Okulu’ndaki Gazetecilik Liderlik Programı’nın kurucu yöneticisi François Nel bulunmakta. Proje Türkiye’de İstanbul Bilgi Üniversitesi desteğiyle hayata geçirildi.

MADE projesi ‘Avrupa ve Ortadoğu’dan kamu için yeni, inovatif gazetecilik girişimleri başlatacak dijital girişimcileri, ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriyle, onları sürdürülebilir kılacak temel ağ ve yeteneklerle hazırlamayı amaçlayan ve 48 saatlik Start-up eğitimi ile dijital gazetecilik girişimcilerini desteklemeyi planlayan’ bir etkinlik.

MADE bu sene İngiltere ve Türkiye’de gerçekleştirildi. Ülkemizde girişimcileri desteklemek ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla pek çok etkinlik düzenleniyor olmasına rağmen, MADE:TURKEY’in sadece dijital gazetecilik girişimlerine odaklanan ilk proje olması, son derece önemli.

Girişimcilerin projelerini hayata geçirmek için öğrenmesi gereken pek çok ortak konu olsa da, dijital gazetecilik kategorisinde bir projesi olan girişimcilerin çözmesi gereken bazı özel problemler, aşmaları gereken engeller bulunuyor. MADE projesi ise tam da bu konuda uzman kadrosuyla bu girişimlere destek veriyor ve düzenlendiği ülkedeki dijital gazeteciliğe ciddi bir katkıda bulunuyor.

Projeye katılımcı olarak seçilen girişimciler, 5-7 Ekim tarihleri boyunca girişimcilikle ilgili genel prensipler, iş modeli kurma, gelir modelleri yaratma, iş ortaklıkları oluşturma, dijital gazetecilik, içerik üretmeye dayalı iş modelleri, proje tanıtımı gibi pek çok konuda yoğun bir eğitim aldılar, MADE:TURKEY kadrosundaki mentorlar ile de birebir projeleri üzerinde çalışma fırsatı buldular.

Programın açılışı için T24 vaka çalışmasının seçilmesi ve FrancoisNel’in daveti üzerine T24 kurucusu Doğan Akın ve T24 iş ortağı PUBLIK’ten ben, Nil Aldemir ve Emre BüyüközkanMADE:TURKEY’e katıldık. Milliyet köşe yazarı Mehveş Evin ve MADE projesinin mimarı FrancoisNel’in yürüttüğü panelde T24’ün kurulduğu günden bugüne kadarki hikayesini tüm katılımcılar Doğan Akın’dan dinledi. Biz ise bu sene T24’ün altyapı ve tasarımıyla baştan sona yenilenmesini, bunun nedenlerini ve elde ettiğimiz sonuçları paylaştık.

T24’ün yenilenmesi ile başlayan dönüşüm, şüphesiz uzun bir yol ve daha çok başındayız. Ancak internette bilgi paylaşımının, kullanıcı davranışlarının nasıl değiştiğini analiz eden, sosyal medyayı doğru şekilde kullanan, eski iş modellerini bu yeni dünyaya uydurmaya çalışmayan doğrudan bu yeni dünya düşünülerek projeler üreten girişimlerin, bulundukları kategoriyi baştan sona değiştirme gücü olduğuna inanıyoruz.

Henüz bu kadar kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen, bu alanda çok önemli kuruluşlar tarafından desteklenen ve benzeri olmayan, dijital gazeteciliği geliştirmek için oluşturulmuş MADE gibi bir projede T24’ün örnek vaka olarak seçilmesi bizim için son derece gurur vericiydi.

Umarız hayata geçirecekleri projelerle kendi kategorilerini baştan sona değiştireceklerine inanan MADE:Turkey katılımcısı dijital gazetecilik girişimcileri için de bir ilham kaynağı olmuştur.