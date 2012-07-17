Etohum - Türkiye'de İnternet Girişimciliğinin Buluşma Noktası

Türkiye'deki internet girişimlerini desteklemek amacıyla kurulan Etohum müthiş bir istikrarın ve başarının örneği. Burak Büyükdemir için tek başına bir sektörün geleceğini değiştirdi dersek kesinlikle abartmış olmayız.

Bu senenin başında Antalya'da yapılan, desteklenmek üzere seçilecek Etohum girişimlerine odaklanan, ancak ciddi networking imkanları nedeniyle sektörden de pek çok önemli ismin bulunduğu Startup Turkey'e katıldım.

Aldığım birkaç not:

* Yerli sermaye şirketleri, yabancı sermaye şirketleri, yerli melek yatırımcılar, kendisine melek yatırımcı demeyen ancak göz ucuyla yatırım potansiyeli olan projelere bakan internet veteranlarını topladığımızda müthiş kalabalık bir yatırımcı kitlesi vardı. Girişimciler için kesinlikle bir rüya.

* Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi çok net bir şekilde görülebiliyordu. Sosyal Oyunlar, Mobil Uygulamalar, Dikey E-ticaret siteleri gibi yatırımcıların özel olarak ilgilendiği alanlar da aslında gayet net.

* Sorunsuz çalışan ve ticari uygulamaya çevrilmiş bir 'Augmented Reality' teknolojisine sahip Infodif ve beyin dalgalarıyla bilgisayarı yönetmenize izin veren sosyal sorumluluktan ticari ürünlere kadar müthiş bir potansiyeli olan Minder dikkatimi çeken girişimlerdi.

* Favori girişimim ise Buggum oldu. Tasarım ve interaksiyonu bu güne kadar gördüğüm en güzel şekilde birleştirmiş olan Buggum, müthiş bir mobil oyun hazırlamış. Demo versiyonunu test etmeye başladığımda gerçekten 10 dakika boyunca elimden bırakamadım, müthiş bağlılık yaratıyor. Bu girişimi bu yıl çok duyacağız, Türkiye'den bir Angry Birds çıkması an meselesi. Zaten de çok büyük global bir dağıtımcıyla bir anlaşma yapmışlar. Buggum'ı mutlaka yakın takibe almanızı öneriyorum: www.buggum.net

Etohum Girişimcilik kampı Etohum'un sadece bir bölümünü oluşturuyor. Burak Büyükdemir her iki haftada bir Etohum toplantıları düzenleyerek sektörden çok kıymetli kişileri tecrübelerini ve bilgilerini paylaşmak üzere girişimciler ve girişimci adaylarıyla buluşturuyor. Üstelik sadece İstanbul'la da sınırlı kalmayıp şehir şehir geziyor.

En iyi tarafı ise, tüm bu toplantılar ve eğitimler hem Pozitif TV tarafından canlı yayınlanıyor, hem de daha sonra seyredilmek üzere kayıt ediliyor.

Şu an Etohum TV'de tam 336 video yer alıyor. Böyle bir bilgi kaynağı gerçekten hiçbir yerde yok. Bu videoları baştan sona seyrederek girişimcilik, finans, hukuk, iş modelleri, girişim sermayesi, yatırım süreci, teknik konular, ekip yönetimi, teşvikler gibi iş hayatının her alanına dair inanılmaz bir bilgi dağarcığına sahip olabilirsiniz. Üstelik başarılı girişimlerin hikayelerini sahiplerinden dinlemek bir yandan da müthiş bir motivasyon kaynağı.

Girişimciyseniz, olmayı düşünüyorsanız, dijital sektörün herhangi bir alanında çalışıyorsanız, bu değerli kaynağı kaçırmayın, kariyerinizi ve hatta hayatınızı değiştirebilecek güçte bir içerik sizi bekliyor. Etohum projesinin değerini de gerçekten bilmek gerekiyor.

http://www.etohum.com

http://vimeo.com/burakbuyukdemir

http://www.pozitiftv.com/etohum