FACEBOOK ve Türkiye

Türkiye'de 30 milyonun üzerinde Facebook kullanıcısı bulunmakta. Diğer bir deyişle, Türk internet kullanıcılarının %88'e yakını Facebook üyesi. Türkiye bu potansiyel sayesinde çok uzun süredir Facebook'ta en büyük ilk 5 ülke listesinde yer alıyor.

Harvard Üniversitesi'nde son derece kısıtlı bir kesime hitap edecek şekilde yaratılan bu proje, şu an tüm dünyaya inanılmaz bir şekilde yayılmış durumda. Günlük yaşantımızı ve pek çok sektörü değiştirdi, yeni sektörler yarattı, internet reklamcılığını alt üst etti. Kısaca kurucusu Mark Zuckerberg'in 'dünyayı değiştirme' hayali çoktan gerçekleşti. Her geçen gün duyurulan yeni özellikler ise Facebook'un bu hızla büyümeye ve dünyayı değiştirmeye devam edeceğini açıkça gösteriyor.

Özellikle internet söz konusu olduğunda, kimi sitelerin kullanımında veya kimi içeriklerin paylaşılmasında, Türkiye'nin ön sıralara çıktığı haberini zaman zaman alırız. Ancak bu birkaç günlük magazinsel bir haber olmanın ötesine pek geçmez. Facebook ile ilgili en önemli nokta ise, Türkiye'nin bu mecrada büyüklüğünün Facebook tarafından farkediliyor, takip ediliyor ve ciddi bir şekilde destekleniyor olması.

2011 Ekim ayında Facebook ekibi İstanbul'a geldi. Önce Bilgi Üniversitesi'nde müşterilere ve reklamverenlere özel bir konferans yapıldı, ertesi gün Webrazzi'nin düzenlediği konferansta sunumlar yaptılar, son gün ise Su Ada'da 'f8 İstanbul' kapsamında web geliştiricilere özel teknik ağırlıklı bir konferans düzenlediler.

Yaklaşık 15 kişilik kadroda, Facebook Londra ve Dublin ofisinde çalışan Türk ekipler, Uluslararası İş Geliştirme Başkanı Christian Hernandez, Yeni Pazarlar Platform Ortaklıkları Başkanı Amina Belghiti ve farklı Facebook ofislerinden pek çok mühendis ve geliştirici yer alıyordu.

İlk gün yapılan konferans özel davet ile yapılsa da, ikinci gün yapılan konferansa bilet satışıyla herkes, son gün yapılan konferansa ise hızlı davranıp başvuru yapan geliştiriciler ücretsiz olarak katılabiliyordu.

Facebook'un başarısının ardında yatan en önemli nedenlerden biri, dünyanın her yerindeki girişimcilerin fikirlerini uygulayabilecekleri bir platform haline gelmiş olması. İşin iyi tarafı ise, Facebook'un herkes için aynı araçlar ve olanakları sunması. Şu an Facebook'ta en çok konuşulan uygulamaları geliştiren Zynga, Spotify veya Türkiye'den izlesene.com entegrasonuyla adını duyuran Nokta Grubu gibi şirketlerle, dünyada veya Türkiye'de tek başına geliştirme yapan herhangi bir programcı/girişimcinin, Facebook üzerinde sahip olduğu araçlar ve olanaklar birebir aynı ve ücretsiz.

Facebook, Türk geliştiriciler için ücretsiz olarak bu kadar ulaşılabilir durumda. Türkiye'nin önemini ise takip etmekle kalmıyor, bunu desteklemek için yapılan konferanslara neredeyse bir ordu gönderiyor. Herhangi bir girişimcinin çok rahat katılabileceği bu etkinliklerde, Facebook'ta iş geliştirme, platform ortaklığı konularında en üst yetkiye sahip kişilerle kahve arasında konuşabilir, tüm mühendislere takıldığınız konuları danışabilir, iletişim bilgilerini alıp projeniz boyunca destek alabilirsiniz.



'Facebook ekibiyle kahve arasında konuşup, fikrinizi sunmak'



Birkaç yıl önce bu tür bir imkanı hayal etmek bile zordu. 30 milyon Türk kullanıcıya sahip bu mecra, ülkemizde kendini bu kadar ulaşılabilir kılıyor ve Facebook ile ilgili yapılacak her türlü girişimi de doğrudan destekliyor.

Facebook üzerinde bir proje geliştirmek için, bundan daha doğru bir zaman olamaz, tüm girişimcilere duyurulur.