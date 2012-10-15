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Volkan Çağsal

volkan.cagsal@publik.com.tr

TARİH

15 Ekim 2012

MADE:TURKEY ve T24

MADE projesi ‘Avrupa ve Ortadoğu’dan kamu için yeni, inovatif gazetecilik girişimleri başlatacak dijital girişimcileri, ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriyle, onları...

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TARİH

17 Temmuz 2012

Etohum - Türkiye'de İnternet Girişimciliğinin Buluşma Noktası

Türkiye'deki internet girişimlerini desteklemek amacıyla kurulan Etohum müthiş bir istikrarın ve başarının örneği...

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TARİH

10 Ocak 2012

FACEBOOK ve Türkiye

Türkiye'de 30 milyonun üzerinde Facebook kullanıcısı bulunmakta...

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TARİH

28 Ekim 2011

Deprem ve Sosyal Medya Yankıları

Van'da gerçekleşen, son zamanlarda yaşadığımız en büyük deprem...

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TARİH

24 Ekim 2011

Birinci Hamur Blog

Teknolojinin günümüzdeki gelişme hızı nedeniyle şu sıralar konuşmayı...

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