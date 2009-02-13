Puro ve Sevgililer Günü

Önceki yazımızda hayata düşüşü “birleşik teklik” halinden kopuş olarak değerlendirmiş ve aşkı, yaradılışın doğasına itiraz olarak tanımlamıştık. Koptuğumuz “şeye” dair insana içsel bu duyguyu yeryüzünde bize çağrıştıran kişidir bu özel hislerimizin muhatabı. Bazen hislerimiz alev alır, kontrolden çıkar. Esasen bu, çok şiddetli bir dönüş, koptuğumuz şeyle tekrar “bir” olma arzusudur. “Sevgililer günü”, işte bize bu güzel hissi yeryüzünde tattıran insan içindir.

Sevgiyi kalp simgeler. İnandırıcı olmasa da rivayete göre, karşılığını alamadığı için intihar eden bir aşığın sevdiğine kalbini göndermeyi vasiyet etmesi üzerine sevgi kalple özdeşleşmiştir.

Sevgililer gününde etrafımızda kabarmış kırmızı kalpler görürüz, sevdiklerimize hediyeler alır, o günü özel yapacak şeyler tasarlarız. Çünkü sevilen insan onurlandırılmayı bekler. Bu özel gün; his dünyasında paylaşılmak, duyguları açığa çıkaran çiçeklerle kutsanmak ve sevgiyle tokuşan kadeh sesine kulak kesilmek ister. 14 Şubatta eşler sevgili olur.

Ülkemizde puro butikleri maalesef yok denecek kadar az. Dünya markalarını ve puro aksesuarlarını bir arada görüp tercih yapabileceğiniz seçenekler de pek yok. Ama buna rağmen bugün ve belki yarın, şanslıysanız ve biraz zamanınız varsa, puro tiryakisi sevgiliniz için sürprizler yapabilirsiniz.

Diyelim ki yurtdışından bir tanıdığınız bugün veya yarın öğleden önce geliyor. Ona, havaalanından puro siparişi verebilirsiniz. İşte size birkaç Habanos markası: Cohiba, Partagas, Romeo Y Julieta, Montecristo, H. Upmann...

Peki bu markaların bir sürü vitolası var. Hangisini sipariş vereceğim diye endişe ediyorsanız, onun da kolayı var: “Robusto” dünyanın en fazla tercih edilen vitolasıdır ve hemen hemen tüm puro markalarının bu çap ve boyda serisi vardır.

Sevgiliniz için puro aksesuarı da düşünebilirsiniz. Mesela bir humidor olabilir bu. Puro delme veya kesme aleti, bir puro çakmağı veya güzel bir kül tablası olabilir. Siz yeter ki isteyin.

Diyelim ki çok şanslı değilsiniz veya vaktiniz olmadı; puro seven bir sevgiliniz var ve onunla yemektesiniz. Kutsama anını özelleştirerek duygularınız açığa çıksın ve sevgilinizin kalbine aksın istiyorsunuz. Bakın bir puro tiryakisi olan ünlü aktris Salma Hayek, Sky Magazin’in “Etrafınızda kimse olmadığı zaman ne yapmaktan hoşlanırsınız” sorusuna ne cevap vermiş:

“Puro içmekten hoşlanırım!”

Evet puro içen insan etrafına saygılı davranır. Mümkün olduğunca kimseyi rahatsız etmeden dumanını üflemek ister. O nedenle çok istemesine rağmen tereddüt eder ve ortam uygun değilse kendisi “yanar” ama purosunu yakmaz. Evine döndüğünde içemedeği purosunu humidoruna, “mezara çiçek koyar gibi” bırakır!

Şayet uygun bir ortamdaysanız yemek sonrası iyi bir konyak, soğuk bir martini veya bir bardak chardonnay ısmarlayarak yanınızda puro içmesi için sevgilinize izin verebilirsiniz. Emin olun bu çok güzel bir 14 Şubat jesti olacaktır.

İspanya Savunma Bakanı da olsak, ABD Dışişleri Bakanı da hepimizin jestlere, onurlandırılmaya ihtiyacı var. Emin olun yapacağınız bu tür jestler, gün gelecek sizi yaşattığı “her türden tecrübe” için eşinize “teşekkür” etmek zorunda bırakmayacaktır (!)

