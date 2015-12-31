Vedat Özdan

TARİH
31 Aralık 2015
2016; insanlığa, ülkemize, T24 okuruna, yazarına, çalışanına ve T24’e şans getirsinDevamını Oku
TARİH
25 Aralık 2015
“ABD işgalinden önce Irak’ta hiç intihar saldırısı olması ama, 2003 yılından bu yana 1892 intihar saldırısı oldu"Devamını Oku
TARİH
21 Aralık 2015
Gazprom biterse Putin biter. Sonra sıra Çin’e gelir. Çin karışırsa dünyayı dolarsızlaştırma ittifakı, yani BRICS tamamen biterDevamını Oku
TARİH
18 Aralık 2015
Serbest seçimlerde Esad seçilirse ABD itiraz etmeyecek peki Suriye halkı bu kadar acıyı neden yaşadı?Devamını Oku
TARİH
13 Aralık 2015
İklim Zirvesi'nden hemen sonra ve ileride, adeta “söz verdik, senet değil”, denilebilecek bir metin çıktı ortaya!Devamını Oku
TARİH
11 Aralık 2015
Aklımızdan çıkarmayalım: Bu ‘doğalgaz ve dolar hegemonyası’ savaşıdır...Devamını Oku
TARİH
09 Aralık 2015
Suriyelilerin yüzde 79’u Esad dönemindeki hayatını şimdiki hayatına tercih ediyorDevamını Oku
TARİH
06 Aralık 2015
Esad’ın gitmesi İsrail’e yönelik hem Suriye, hem de Lübnan sınırından gelen Hizbullah tehdidini azaltırDevamını Oku
TARİH
05 Aralık 2015
"Ekonomi halk içindir. Bankalar, çok yüksek kâr etmemeliler ve gezegenin yok edilmesine destek olmamalılar"Devamını Oku
TARİH
29 Kasım 2015
TL değer kaybedecek, faizler yükselecek, borsa düşecek, Türkiye negatif ayrışacak...Devamını Oku
TARİH
22 Kasım 2015
ABD, petrol ve doğal gaz coğrafyasında kontrolü sağlamak ve 'İslamcı solu bastırmak' için cihatı kullandıDevamını Oku
TARİH
18 Kasım 2015
162 ülkeyi kapsayan 'Küresel Terörizm Endeksi 2015' raporundan...Devamını Oku
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