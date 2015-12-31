T24 LogoT24 Logo

Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

TARİH

31 Aralık 2015

2015 ve T24’e veda yazısı

2016; insanlığa, ülkemize, T24 okuruna, yazarına, çalışanına ve T24’e şans getirsin

Devamını Oku

TARİH

25 Aralık 2015

ABD 14 yıldır terörle savaşıyor, sonuç: Terör saldırıları yüzde 6 bin 500 arttı!

“ABD işgalinden önce Irak’ta hiç intihar saldırısı olması ama, 2003 yılından bu yana 1892 intihar saldırısı oldu"

Devamını Oku

TARİH

21 Aralık 2015

Rusya, Batı’nın yaptırımlarına daha ne kadar dayanabilecek?

Gazprom biterse Putin biter. Sonra sıra Çin’e gelir. Çin karışırsa dünyayı dolarsızlaştırma ittifakı, yani BRICS tamamen biter

Devamını Oku

TARİH

18 Aralık 2015

Esad’ın geleceğine ABD ve müttefikleri değil, Suriye halkı karar verecek! Neden?

Serbest seçimlerde Esad seçilirse ABD itiraz etmeyecek peki Suriye halkı bu kadar acıyı neden yaşadı?

Devamını Oku

TARİH

13 Aralık 2015

Suriye’de karbon salınımını artırma, Fransa’da azaltma oyunu!

İklim Zirvesi'nden hemen sonra ve ileride, adeta “söz verdik, senet değil”, denilebilecek bir metin çıktı ortaya!

Devamını Oku

TARİH

11 Aralık 2015

Dolar-Avro, Yuan-Ruble bloklarında saflar netleşti, IMF de Soğuk Savaş’a katıldı!

Aklımızdan çıkarmayalım: Bu ‘doğalgaz ve dolar hegemonyası’ savaşıdır...

Devamını Oku

TARİH

09 Aralık 2015

ABD ve müttefikleri Suriye’de demokrasi mi istiyor?

Suriyelilerin yüzde 79’u Esad dönemindeki hayatını şimdiki hayatına tercih ediyor

Devamını Oku

TARİH

06 Aralık 2015

Suriye iç savaşında İsrail neden tarafsız kaldı, ne olursa tehlike büyür?

Esad’ın gitmesi İsrail’e yönelik hem Suriye, hem de Lübnan sınırından gelen Hizbullah tehdidini azaltır

Devamını Oku

TARİH

05 Aralık 2015

Beyaz parayla başka türlü bir bankacılık mümkün mü?

"Ekonomi halk içindir. Bankalar, çok yüksek kâr etmemeliler ve gezegenin yok edilmesine destek olmamalılar"

Devamını Oku

TARİH

29 Kasım 2015

Yeni kabine, hükümet programı, ekonomik yaptırımlar ve olası Moody’s not indirimi!

TL değer kaybedecek, faizler yükselecek, borsa düşecek, Türkiye negatif ayrışacak...

Devamını Oku

TARİH

22 Kasım 2015

Rusya neden Şii dünyasını, ABD neden Sünni dünyasını destekliyor?

ABD, petrol ve doğal gaz coğrafyasında kontrolü sağlamak ve 'İslamcı solu bastırmak' için cihatı kullandı

Devamını Oku

TARİH

18 Kasım 2015

'Küresel Terörizm Endeksi 2015' raporuna ve IMF’e göre terörün nedenleri ve finansal sonuçları

162 ülkeyi kapsayan 'Küresel Terörizm Endeksi 2015' raporundan...

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24