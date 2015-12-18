Esad’ın geleceğine ABD ve müttefikleri değil, Suriye halkı karar verecek! Neden?

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Moskova ziyareti sonrasında söyledikleri, Bugün New York’ta yapılacak Suriye toplantısı öncesinde ABD’nin Rusya’nın çizgisine geldiğini gösteriyor.

Rusya’nın öteden beri savunduğu, “Esad’ın geleceğine Suriye halkı karar vermeli” tezini, John Kerry’nin Moskova ziyareti sonrasında ABD de kabul etti.

İşte ziyaret sonrasında Kerry’nin söyledikleri:

“İşin esası itibariyle Suriye’yi çok benzer bir şekilde görüyor ve aynı sonuçları istiyoruz.

ABD, Rusya ile çalışmaya hazırdır.

Rusya ve ABD, aynı zamanda Suriye’de savaşı hafifletmeden IŞİD’in yenilemeyeceği konusunda hemfikirdir.

Suriye’nin geleceği hakkındaki kararları Suriye halkının kendisi verecektir.

Politika gereği Rusya’yı izole etme niyetimiz yok.”

ABD’nin Esad’ın gitmesi ısrarından neden vazgeçtiğine dair muhtelif spekülasyonlar var. Bunlardan birisi Paris saldırısı, diğeri ABD’nin Rus savaş uçağının düşürülmesine AWACS uçaklarından ya da uydularından lojistik destek vererek yardım ettiğinin, Moskova ziyareti sırasında Kerry’e ispat edilmiş olması.

Hatırlatalım; BM Genel Sekreter’i Ban Ki-moon çok daha öncesinden şu (aynı) görüşteydi:

“Suriye’nin geleceği veya barış görüşmelerinin geleceği, bir insanın geleceği meselesine indirgenmemeli.

İnancım odur ki bu mesele, Başkan Esad’ın geleceğine karar vermek zorunda olan Suriye halkının bileceği iştir.”

Bugün New York toplantısından çıkacak sonucu öngörmek artık zor değil:

Suriye’de ateş kes ilan edilecek.

1 Ocak 2016 günü BM gözetiminde Esad hükümet yetkilileriyle terörizme bulaşmamış muhalif gruplar arasında resmi müzakereler başlayacak.

Muhtemelen mayıs ayında BM gözetim ve denetiminde serbest seçimler yapılacak.

Esad da aday olacak.

Seçilirse, ABD ve müttefikleri bu sonuca itiraz etmeyecek.

Cihatçı gruplara (IŞİD ve El Nusra) karşı savaş, seçimlerden sonra da devam edecek.

Suriye bölünmeyecek…

Durum böyle.

İki soruyla bitirelim:

Suriye halkı bunca acıyı neden yaşadı?

Bu savaşın kaybedeni hangi ülke olacak?