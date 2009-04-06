Puro adabı

Puro içmek sigara içmekten ziyadesiyle farklıdır. Puro içmek bir alışkanlık değil, zevktir.

Puro severin aklına, sigara tiryakisi gibi yemekten hemen sonra, çay veya kahve eşliğinde puro gelmez. O; uygun zaman, mekan ve ruh halini gözetir.

Puronun filtrelisi yoktur. Argoda yerde ya da kül tablasında bulunan az içilmiş sigaraya “kefal” denir. Puronun kefalı olmaz.

Puro emzikle içilmez; içe hiç çekilmez.

Puro tütününün içi de dışı da kıyılmamış yapraktır. Sigara gibi tütününü çıkarıp başka şeyler ekleyerek tekrar kağıdına sarmanız veya yerleştirmeniz mümkün değildir. Puro severin sağlıksız ve sahte mutluluk araçlarına ihtiyacı olmaz. O; kendi dengesini aracısız bulur.

Puro dumanının ciğerlere çekilmiyor olması sağlığa zararlı olmadığı anlamına gelmez. Puro sever başkalarını dumanıyla rahatsız etmez. Yakmadan önce uygun mu diye etrafına bakar.

Puro sever, bir sigara tiryakisi gibi belli bir nikotini almak için puro içmez. Puronun hayat bulması bir sanat eseri gibi ince işçilik gerektirir. Arkasında büyük bir kültür, birikim ve zahmet vardır. Puro sever, dumanını üflerken bunları takdir eder ve şükran duyar.

Puro sever tat, koku, ağırlık, yapı, denge, tütün çeşidi, harman gibi birçok özelliğe göre içeceği puroyu seçer. Onun tek markası olmaz. Tek markası olan, puroyu sigara gibi içiyor demektir.

Puro bir kültür işidir. Geleneği göreneği vardır. Puro içmek için arkadaşların bir araya gelmesi için İngilizce’de “herf” diye özel bir deyim dahi vardır.

Şayet puroya yeni başlamışsanız “herf”in yazılı olmayan kurallarını bilmeniz gerekir. Mesela, puro içmeye arkadaşlarınızla bir araya geliyorsanız içeceğiniz puronuzu mutlaka yanınıza almalısınız.

Puro paylaşmak büyük bir zevktir. Ancak puro, sigara gibi çok ucuz değildir. Her yerde de bulunmaz. Kimi puroların adetinin 1.400 dolara kadar çıktığını hatırlatalım. O nedenle buluşmaya giderken hem ikram etmeye, hem de kimsenin size puro ikram etmemesi ihtimaline karşı hazırlıklı olmanız gerekir.

Başkalarının puroları yakılmaz. Puro sever kendi purosunu kendisi yakar. Bu bayanların puroları için de geçerlidir. Puro, sıradan çakmaklarla yakılmaz. Özel kibritleri ve çakmakları vardır.

Puro, sigara gibi bir başka puro ile yakılmaz. Sigara gibi başkasının purosunu yakmak ve birkaç nefes çektikten sonra vermek çok ayıptır.

Sizden istenmediği sürece başkalarının purolarını kesmek veya delmek de uygun kaçmaz. Puroyu kesmek de işin ritüelindendir.

Puro, ayak altında söndürülmez; oraya – buraya atılmaz. Özel puro küllükleri vardır.

Puro bir kahraman gibi hayata gözlerini yummak ister. Gururludur ve nefes çekilmeyince dışarıya duman vermeyi keser. Sigara gibi yanan kısmını kül tablasına bastırarak söndürmek, puroya yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. İşiniz bittiğinde onu kendi haline bırakmanızı ister. Sigara gibi söndürdüğünüzde kızar ve etrafa kötü bir koku yayarak tepki verir. Bu kötü koku dumanın karizmatik aromasını yok eder. Ceza olarak etraftan dikkat çekici bakışlar almanıza sebep olur.



