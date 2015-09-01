Ne oldu da petrol fiyatları 8 günde yüzde 23 arttı?

24 Ağustos Kara Pazartesi’den bu yana ham petrol (NYMEX) fiyatlarında çok fazla oynaklık var.

Fiyatlarda artış dün de sürdü ve gece yarısı itibariyle bir önceki güne göre artış oranı yüzde 6’nın üzerindeydi.

Hatırlatalım: 24 Ağustos günü petrol fiyatları 40 doların altını görmüştü.

Dün 49 dolara yaklaştı.

O günden bu yana, yani 8 günde artış oranı yaklaşık yüzde 23 oldu.

Peki sebep?

26 Ağustos gününden bu yana petrol fiyatlarında gördüğümüz bu ani yükselişin spekülasyon dışında bir nedeni yok.

Çünkü, arz ve talep koşullarında ani fiyat hareketlerine yol açacak bir değişiklik yok.

Son bir hafta içinde arz koşullarıyla ilgili sadece iki gelişme oldu.

İlki, Shell’in Nijerya’daki tankerlerine mücbir sebeple petrol yükleyemediğini açıklaması.

Diğeriyse, 26 Ağustos günü EIA tarafından yapılan açıklamaya göre petrol stoklarının son haftalarda gördüğümüz rakamlardan biraz daha fazla miktarda azalması.

Açıkçası, bu iki gelişmeyi de fiyatlarda bu kadar yükselişe gerekçe olabilecek düzeyde “arz kısıtı” saymak mümkün değil.

27 Ağustos günü ABD GSYH’sının ikinci revizyonunun daha güçlü gelmesi dışında talep koşullarında da bir değişiklik yok.

Peki, 28 Ağustos günü petrol fiyatları bir günde yüzde 10 ve dün yüzde 6’nın üzerinde neden arttı?

ABD büyüyor, o nedenle talep artacak diye mi?

Kesinlikle hayır!

Şurası doğru: düşük envanter ve ABD de yukarıya doğru büyüme revizyonu petrol fiyatlarını yükseltecek bir gelişme, ama bir günde yüzde 10, dün yüzde 6'nın üzerinde, son 8 günde yaklaşık yüzde 23 artıracak kadar değil.

Şunu da not edelim: dünkü artışın bir nedeni, ‘OPEC’in, üyeleriyle makul fiyat müzakereleri yapabileceğini açıklamış olmasıdır’ denilebilir.

Dikkat: yapılan sadece “müzakere yapılabileceğine” dair bir açıklama; daha önce de denenmiş ve tutmamış bir tür “sözlü yönlendirme” yani.

Ortada açık bir inisiyatif ve belirlenmiş bir tarih yok!

Hatırlatalım: spekülatörler 26 Ağustos öncesinde petrolde neredeyse rekor düzeyde kısa pozisyondaydı.

Ağustos ayının ortasında kısa pozisyon miktarı 193 milyon varile çıkmıştı.

Açıkçası, düzeltme hareketi için vesile aranıyordu ve ABD GSYH’sı, EIA raporu ve dünkü OPEC “açıklaması” vesile oldu.

Dedik ya “hangi malların, kimler için ve nasıl üretileceğine” artık arz ve talep koşulları değil, merkez bankaları karar veriyor diye…

Ortada bu kadar para olunca spekülasyonun olmaması mümkün mü?

Peki, yükseliş devam eder mi?

Cevap: spekülatörlere bağlı.

Bir uyarıyla bitirelim: petrol, kıymetli maden ve emtia fiyatlarında ve forex piyasalarında çok sert fiyatlamaların yaşanmaya başladığı bir döneme girdik; aman dikkat diyoruz!..

Not: Petrol fiyatlarının artması bizi hemen olumsuz etkiler.

İlk etkiyi bu sabahtan itibaren benzin alırken göreceğiz.