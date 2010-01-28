Küresel kriz sonrası dünya çapında 212 milyon kişi işsiz!

“Uyum maliyeti” diyorduk...
Birleşmiş Millletler’e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) küresel işsizlikle ilgili raporunu yayımladı.
Raporun orijinali www.ilo.org
adresinde.
Rapora göre:
2009 yılında küresel işsizlik oranı yüzde 6.6’ydı.
2008 yılında küresel düzeyde işsiz sayısı 185 milyon kişi, 2009 yılındaysa 212 milyon kişi oldu.
2010 yılında bu rakamın 213 milyon olması bekleniyor.
İstihdama katılan aktif nüfus artışı nedeniyle 2009 yılında küresel işsizlik oranı yüzde 6.5 olacak.
Dünya çapında işsiz sayısı zengin ülkelerde artacak.
2009 yılında zengin ülkelerde 45.6 milyon kişi işsizdi. 2010 yılında ilaveten 3 milyon kişi daha işsiz kalacak.
2009 yılında zengin ülkelerde işsizlik oranı ortalaması yüzde 8.9 oldu. Bu oran 2008 yılında yüzde 8.4’tü.
2010 yılında zengin olmayan ülkelerde işsizlik oranı aynı düzeyde kalacak veya düşecek.
Her yıl yaklaşık 45 milyon genç kadın ve erkek küresel işgücü piyasasına giriyor.
2009 yılında gençlerde işsiz sayısı 83 milyon. 2008 yılında bu rakam 74 milyon, 2007 yılındaysa 72.5 milyondu.
Gençlerde işsizlik oranı yüzde 13.4.
Rapora göre 2008 yılında dünyada 633 milyon çalışan ve ailesi günlük 1.25 dolardan dah az parayla geçiniyordu. Bu sayıya 2009 yılında 215 milyon daha çalışan eklendi.
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Sizce bu tablo çocuklarımız için huzurlu bir dünya vaat ediyor mu?