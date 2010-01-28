T24 LogoT24 Logo

Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

28 Ocak 2010

Küresel kriz sonrası dünya çapında 212 milyon kişi işsiz!

Birleşmiş Millletler’e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) küresel işsizlikle ilgili raporunu yayımladı...

“Uyum maliyeti” diyorduk...
Birleşmiş Millletler’e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) küresel işsizlikle ilgili raporunu yayımladı.
Raporun orijinali www.ilo.org adresinde.
Rapora göre:
2009 yılında küresel işsizlik oranı yüzde 6.6’ydı.
2008 yılında küresel düzeyde işsiz sayısı 185 milyon kişi, 2009 yılındaysa 212 milyon kişi oldu.
2010 yılında bu rakamın 213 milyon olması bekleniyor.
İstihdama katılan aktif nüfus artışı nedeniyle 2009 yılında küresel işsizlik oranı yüzde 6.5 olacak.
Dünya çapında işsiz sayısı zengin ülkelerde artacak.
2009 yılında zengin ülkelerde 45.6 milyon kişi işsizdi. 2010 yılında ilaveten 3 milyon kişi daha işsiz kalacak.
2009 yılında zengin ülkelerde işsizlik oranı ortalaması yüzde 8.9 oldu. Bu oran 2008 yılında yüzde 8.4’tü.
2010 yılında zengin olmayan ülkelerde işsizlik oranı aynı düzeyde kalacak veya düşecek.
Her yıl yaklaşık 45 milyon genç kadın ve erkek küresel işgücü piyasasına giriyor.
2009 yılında gençlerde işsiz sayısı 83 milyon. 2008 yılında bu rakam 74 milyon, 2007 yılındaysa 72.5 milyondu.
Gençlerde işsizlik oranı yüzde 13.4.
Rapora göre 2008 yılında dünyada 633 milyon çalışan ve ailesi günlük  1.25 dolardan dah az parayla geçiniyordu. Bu sayıya 2009 yılında 215 milyon daha çalışan eklendi.
* * *
Sizce bu tablo çocuklarımız için huzurlu bir dünya vaat ediyor mu?

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Yazarın Diğer Yazıları

2015 ve T24’e veda yazısı

2016; insanlığa, ülkemize, T24 okuruna, yazarına, çalışanına ve T24’e şans getirsin

ABD 14 yıldır terörle savaşıyor, sonuç: Terör saldırıları yüzde 6 bin 500 arttı!

“ABD işgalinden önce Irak’ta hiç intihar saldırısı olması ama, 2003 yılından bu yana 1892 intihar saldırısı oldu"

Rusya, Batı’nın yaptırımlarına daha ne kadar dayanabilecek?

Gazprom biterse Putin biter. Sonra sıra Çin’e gelir. Çin karışırsa dünyayı dolarsızlaştırma ittifakı, yani BRICS tamamen biter

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24