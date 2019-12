B20 KONUSUNDA İLGİNÇ BİLGİLER

Business 20, G20 Kore dönem başkanlığında kuruldu. Malum Seul toplantısı sonrasında G20 dönem başkanlığı Fransa’ya geçecek. G20’nin dönem başkanı da Sarkozy olacak. Umarız “hayırsız” bir dönem olmaz ve ikinci dip ihtimali Sarkozy’nin “maharetlerinden” ve “engin” ufkundan etkilenmez. Neyse biz “duamızı” uzatmayıp, biraz daha neşeli bilgilerle devam edelim.

B20, 34 ülkeden 112 dünya şirketinin CEO’larını bir araya getiren bir platform. Amacı küresel büyümenin restorasyonu ve benzer krizlerin tekerrürü için G20’ye akıl vermek.

B20’nin Seul toplantısına katılması uygun görülen 86 şirket G20 ülkelerinden. Bunların 12 tanesi ABD’li. Aralarında Bill Gates de var.

Türkiye’yi B20’de TÜSİAD 4 grupla temsil ediyor. Bu gruplar Boyner, Doğuş, Kibar ve Koç Holding.

B20'de 26 tane de G20 üyesi olmayan ülke şirketi var. Bunlar İspanya, Hollanda ve Danimarka şirketleri.

Sektörel olarak bakıldığında katılımcıların daha çok imalat sanayi ve IT sektöründen olduğunu görüyoruz. Sonra elbette finans geliyor. Dünyanın en büyü bankaları B20 içinde. BNP Paribas, HSBC, Bank of America, Deutsche Bank ve J.P. Morgan 2 trilyon dolardan fazla aktife sahip olanları. Enerji sektöründen de epey katılım var. Total, Shell vs. orada. Son olarak lojistik, deniz taşımacılığı ve diğer sektörler geliyor.



B20 şirketlerinin toplam aktifleri 30 trilyon dolar



Katılması uygun görülen şirketlerin toplam satışları 4 trilyon dolar. Bu rakam 2009 yılı itibarıyla Kore milli gelirinin 4.8 katına tekabül ediyor. Keza Çin’in milli gelirinin yüzde 80’ine.

Bu şirketler toplamda 9.17 milyon insan istihdam ediyor. İşçi başına yılda 4.3 milyon dolar yani. Hiç de fena değil.

B20 üyesi şirketlerin ortalama yaşı 73. Şirketlerin genetik mirasları var mı bilemiyorum ama uzun ömür kurumsallaşmadan geçiyor.

100’den fazla yıldır ayakta duran 30 şirket var. Şirketlerin en yaşlısı Japonya’dan. Asya’nın en büyük ilaç şirketi olan Takeda 1781 yılında kurulmuş. Bu yıl 229. yaş günü kutlanmış. İkinci büyük şirket J.P Morgan. O da 211 yaşında. Keşke bizde de olsa!

Bu parayla dünya nüfusunun tamamını günde 3 adet Big Mac Burger ile 1 yıl 1 ay boyunca doyurmak mümkün.

Bir başka ilginç bilgi daha: Şayet bu şirketlerin toplam aktiflerini 1’er dolarlık banknotlar halinde ucuca eklesek, dünyadan aya 6 bin kez gidiş dönüş yapacak uzunlukta bir yüksekliğe ulaşıyor.

Yarın B20’yi daha fazla tanıyacağız.

Not: Bizden duymamış olun, T24 B20’yi içeriden izleyecek ve çok değerli okuyucusuna en ilginç bilgileri sunmaya devam edecek.