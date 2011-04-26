T24 LogoT24 Logo

Ragıp Ertuğrul

-@t24.com.tr

26 Nisan 2011

Sezon sonuna doğru edep sınırını aşanlar!

Tiyatro sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Yüzümüzü güneşten tarafa döndürmeye çalışsak da...


Tiyatro sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Yüzümüzü güneşten tarafa döndürmeye çalışsak da içimizde bir karabasan dolaşıyor. Sahnede oynananlardan ziyade çevremizde oynananlar bizi daha çok etkiliyor. Oyuncular da bizi şaşırtıyor; unvanlar altındaki pası saklayamıyor. Makamlar ise en amatör kumpanya dekorlarından bile daha derme çatma; “püf!” deseniz yıkılıverecek gibi. Bir taraftan ödüller sahiplerini bulurken, diğer taraftan tiyatrolar turne hazırlıklarına başlıyor. Bu hareketli ortamda biz de sezon bitmeden şimdiye kadar ihmal ettiğimiz oyunları izleyebilmek için koşturuyoruz. İzlenimlerin ve beğenilerin farklı olması biz eleştirmenlerin sahnelenmekte olan eserlerin çoğunu görmesi gerekliliğini doğuruyor.
Ödül törenleri çeşitli protestolara ve isyan dile getiren sözlere uygun bir platform oluşturuyor. 15. Afife Tiyatro Ödülleri’nde AKM’nin kapatılmasına ilişkin salondan eleştiriler gelmişti. Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu 40.yılı onuruna takdim edilen ödülü alırken, bu ödülü her birinin ismini tek tek okuyarak Silivri’de tutulan demokrasi savaşçıları için aldığını belirtti ve salonun yoğun alkışıyla desteklendi. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Reha Özcan da sanatçı üzerindeki baskıyı protesto eden kısa bir konuşma yaptı. Dün akşam ki 16. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri Töreni’nde ise önce Komedi dalında En İyi Oyuncu ödülünü alan Suzan Aksoy, Kültür ve Turizm Bakanı Günay’ın aramızda olmayışına ilişkin sitemini dile getirdi, sonra da ‘edepli sanatçılar’ olduğunun altını çizdi. Zira bugünlerde duyarlı sanatseverler, sanatçıya edep dersi vermenin kimsenin haddine düşmeyeceğini konuşuyor; hele bir siyasinin ve iktidar temsilcisinin...
Gecede Onur Ödülü takdim edilen Genco Erkal da bu ödülden dolayı maalesef sevinç duyamadığını, Muhsin Ertuğrul’un satışa çıkarıldığı, AKM’nin kapalı tutulduğu, Devlet Tiyatrolarının toptan kaldırılmasının gündeme geldiği, Muammer Karaca Tiyatrosu’nun otel yapılmak istendiği, heykellerin iktidarın beğeni ölçüsüne göre yıkılabildiği ve bundan dolayı sanatçıların tehdit altında olduğu bir ortamdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi; ancak bu ödülü sarıldığı güzel günler umuduyla aldığını da belirtti. Gecenin düzenleyicilerinden Kerem Alışık da sunumu sırasında Emek Sineması’nın kapatılmasına değindi ve yoğun alkış aldı.
2 Mayıs akşamı demokrasi, laiklik ve bağımsız sanatın iflah olmaz savunucusu eleştirmen-yazar Üstün Akmen’in başkanlığını yürüttüğü  Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin Ödül Töreni’nde daha ağır eleştirilerin ve sitemlerin yankı bulacağından eminim.
Mayıs ayında fırsat bulabilen sanatseverler için “edepli sanatçıların edepli oyunlarından” seçtiğim önerilerimi paylaşmak yararlı olacaktır.
İstanbul Şehir Tiyatroları’nda Tehlikeli İlişkiler, rejisi, müziği, koreografisi ve oyunculuklarıyla sezonun görülmesi gereken oyunlarından. Yine Şehir Tiyatrolarının Marat-Sade’ı ve Dünyanın Ortasında Bir Yer’i önceliklendirilmeli. Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun Külhanbeyi kurgusu ve müzikleriyle keyifli bir oyun. Kent Oyuncularından Zorla Güzellik ise dinamik ve tutarlı bir oyunculuk performansı arayanlar için ideal bir oyun. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Yastık Adam ve Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nun Gayri Resmi Hürrem’i de izleme şansını elde ettiğim yapımlar.
Edepsizliğin, densizliğin, kaypaklığın diz boyunu geçip boğazımıza kadar geldiği şu günlerde sanatın özgür alanında kanat çırpanlara, bağımsızlığı düstur edinen emektarlara, bizi kanatlarının ucuna takıp berrak günlere ulaştırmak için umut verenlere selam olsun...

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

Yazarın Diğer Yazıları

Bir Avuç Gökyüzüne Bakış

Bir avuç insan; iki bin de olsak beş bin de… Yanında, yamacında, arkasında değil resmen karşısında ise sayıyla ifade edilemeyecek ölçüde bir büyüklük; bir zihniyet…

'Deliler gösteriyor körlere yolu'

Geçen Cumartesi akşamı Kocaeli Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun davetlisi olarak az sayıda eleştirmen dostumuzla İzmit’e Kral Lear’ın galasına gittik

Sanatçı muhafız olmaz

Klasik müzik dünyasında besteciliği ve konser piyanistliğiyle haklı bir üne sahip bir sanatçımız Fazıl Say

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24