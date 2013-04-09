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Ragıp Ertuğrul

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TARİH

09 Nisan 2013

Bir Avuç Gökyüzüne Bakış

Bir avuç insan; iki bin de olsak beş bin de… Yanında, yamacında, arkasında değil resmen karşısında ise sayıyla ifade edilemeyecek ölçüde bir büyüklük; bir zihniyet…

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TARİH

24 Ekim 2012

'Deliler gösteriyor körlere yolu'

Geçen Cumartesi akşamı Kocaeli Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun davetlisi olarak az sayıda eleştirmen dostumuzla İzmit’e Kral Lear’ın galasına gittik

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TARİH

24 Temmuz 2012

Sanatçı muhafız olmaz

Klasik müzik dünyasında besteciliği ve konser piyanistliğiyle haklı bir üne sahip bir sanatçımız Fazıl Say

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TARİH

02 Mayıs 2012

Yeraltı bizi bekler!

Çok uzun bir aradan sonra yeniden buluşmayı getiren ve gerektiren bir iç dürtü... Düşünmek, söylemek ve yazmak bizim tek silahımız

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TARİH

26 Nisan 2011

Sezon sonuna doğru edep sınırını aşanlar!

Tiyatro sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Yüzümüzü güneşten tarafa döndürmeye çalışsak da...

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TARİH

15 Mart 2011

Neyi ‘Gizli’yoruz, Neyi ‘Kutlu’yoruz?

Ahlaksızlık, baskı, eziyet ve susturulmuşluk asla sonsuza kadar gizli kalmaz.

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TARİH

01 Mart 2011

Yirminci Yılında ‘Tiyatro Stüdyosu’

Yıl 1993-1994; Tiyatro Stüdyosu ile tanışmam “Derin Bir Soluk Al” oyunu ile oldu...

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TARİH

24 Ocak 2011

Alternatif Bir Oyun Seçkisi

Dünyayı keşfetmiş edasıyla sahneye konulan oyunlardan sıkıldıysanız...

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TARİH

24 Ocak 2011

Alternatif Bir Oyun Seçkisi

Yaratıcılık, nerede ve ne şekilde olursa olsun kendini belli ediyor. Birbirini taklit eden

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TARİH

31 Aralık 2010

Bir 50. Yıl Kutlamasının Ardından

2011 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu son günlerde sahne sanatlarına büyük emek veren

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TARİH

21 Aralık 2010

Dansta ve Müzikte 'Cem' Etkisi...

Yazıma konu olacak ve müzikteki 'Cem' etkisini yaratan ise yeni albümüyle bizi yorumuna hayran bıraktıran Cem Adrian...

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TARİH

03 Aralık 2010

'Işık Yolcusu'nun Bitmeyecek Öyküsü

Türkan Saylan’ın yaşam öyküsünden esinlenerek Ayşe Kulin’in “Türkan, Tek ve Tek Başına” romanı, İpek Kadılar Altıner tarafından tiyatroya uyarlandı.

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