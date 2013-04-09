Ragıp Ertuğrul

TARİH
09 Nisan 2013
Bir avuç insan; iki bin de olsak beş bin de… Yanında, yamacında, arkasında değil resmen karşısında ise sayıyla ifade edilemeyecek ölçüde bir büyüklük; bir zihniyet…Devamını Oku
TARİH
24 Ekim 2012
Geçen Cumartesi akşamı Kocaeli Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun davetlisi olarak az sayıda eleştirmen dostumuzla İzmit’e Kral Lear’ın galasına gittikDevamını Oku
TARİH
24 Temmuz 2012
Klasik müzik dünyasında besteciliği ve konser piyanistliğiyle haklı bir üne sahip bir sanatçımız Fazıl SayDevamını Oku
TARİH
02 Mayıs 2012
Çok uzun bir aradan sonra yeniden buluşmayı getiren ve gerektiren bir iç dürtü... Düşünmek, söylemek ve yazmak bizim tek silahımızDevamını Oku
TARİH
26 Nisan 2011
Tiyatro sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Yüzümüzü güneşten tarafa döndürmeye çalışsak da...Devamını Oku
TARİH
15 Mart 2011
Ahlaksızlık, baskı, eziyet ve susturulmuşluk asla sonsuza kadar gizli kalmaz.Devamını Oku
TARİH
01 Mart 2011
Yıl 1993-1994; Tiyatro Stüdyosu ile tanışmam “Derin Bir Soluk Al” oyunu ile oldu...Devamını Oku
TARİH
24 Ocak 2011
Dünyayı keşfetmiş edasıyla sahneye konulan oyunlardan sıkıldıysanız...Devamını Oku
TARİH
24 Ocak 2011
Yaratıcılık, nerede ve ne şekilde olursa olsun kendini belli ediyor. Birbirini taklit edenDevamını Oku
TARİH
31 Aralık 2010
2011 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu son günlerde sahne sanatlarına büyük emek verenDevamını Oku
TARİH
21 Aralık 2010
Yazıma konu olacak ve müzikteki 'Cem' etkisini yaratan ise yeni albümüyle bizi yorumuna hayran bıraktıran Cem Adrian...Devamını Oku
TARİH
03 Aralık 2010
Türkan Saylan’ın yaşam öyküsünden esinlenerek Ayşe Kulin’in “Türkan, Tek ve Tek Başına” romanı, İpek Kadılar Altıner tarafından tiyatroya uyarlandı.Devamını Oku
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