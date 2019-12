Bir 50. Yıl Kutlamasının Ardından

2011 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu son günlerde sahne sanatlarına büyük emek veren dostlarla bir kutlamada bir araya geldik. Arif Keskiner’in nam-ı diğer Çiçek Arif’in ev sahipliğindeki kutlama, kostüm ve dekor alanındaki tasarım çalışmalarıyla bir döneme damgasını vurmuş olan ve vurmaya da devam eden Osman Şengezer’in 50. sanat yılı onurunaydı.

Dile kolay... Elli yıl aynı işe, aynı titizlikle eğilmek... Her bir çalışmaya, fark yaratacak anlamlar katmak... Bunları yapmakla kalmayıp, sanatı aynı ciddiyetle sürdürmek niyetinde olan gençlere de kaynak teşkil edecek kitaplar yazarak yol göstermek...

Osman Şengezer imzalı kostüm ve dekorların ardındaki emeği, gizemi, estetiği keşfetmek için Şengezer’in “Bence Dekor Kostüm”, “Dekor ve Kostümlü Anılar”, Dekor Kostüm” kitaplarını okumak gerek. Şengezer 50. Sanat yılını taçlandıran son kitabını ise bu mesleğin gerçek ustaları hakkında yazmış. “Cumhuriyet Dönemi Türk Gösteri Sanatları Öncü Sahne Tasarımcıları” adını taşıyan kitapta Turgut Zaim, Tarık Levendoğlu, Ulrich Damrau, Refik Eren, Hüseyin Mumcu, Turgut Atalay, Max Meinecke, Acar Başkut ve Doğan Aksel yer alıyor. Bu kitap, gerçek bir duayenin tevazu dolu bir yaklaşımla mesleğinin ustalarına duyduğu bir vefa borcu olarak nitelendirilebilir.

Şengezer’in bu eserleri basmasına destek olarak, Artshop Yayıncılık Vedat Akdamar dolaylı olarak sahne sanatlarına büyük bir hizmette bulunmuş oluyor. Tiyatro edebiyatına Yılmaz Öğüt’ün Mitos Boyut olarak sunduğu hizmeti, Akdamar da sahne sanatlarının mutfağına taşıyor.

Kutlamada, Şengezer’in birlikte nice çalışmalara imza attığı sanatçılardan Haldun Dormen, Göksel Kortay, Dilek Türker, Hakan Altıner, Meriç Sümen, Engin Uludağ, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora ve İzzet Günay da vardı.

Osman Şengezer 2010’a beş oyun tasarımı ve bir kitapla veda ederken,sanatındaki 51. yılına heyecanından, enerjisinden hiçbirşey kaybetmeden giriyor. Her bir yılı uğurlarken aslında o yıl kendimize, çevremize, işimize neler kattığımızı, ardımızdan nasıl izler, yansımalar bıraktığımızı düşünmemiz gerekir. Bize neşe, keyif, gurur verecek olan bunlardır.



2011, daha bir yüreklendiğimiz, hünerlerimizi sergilediğimiz, duygularımızı açtığımız, bir önceki yılı her anlamda aştığımız bir yıl olsun.