Seyir Terası

Festivalin Yakıştığı Kent: Eskişehir

Başkent Ekspresi, Haydarpaşa Garı’ndan ayrılıp Eskişehir’e doğru hareket ettiğinde 4 numaralı vagonun yolcularının gözünde festival heyecanı okunuyordu. Aralarında müzik eleştirmeni ve eğitimci Filiz Ali, usta tiyatro oyuncuları Göksel Kortay ve Mustafa Alabora, sinema eleştirmeni Vecdi Sayar, yazar Donatella Piatti, yapımcı-yazar Arif Keskiner’in de bulunduğu yolcular, bu yıl on beşincisi düzenlenen festivalin sıkı takipçileriydi.Zeytinoğlu Ailesi, Eskişehir’in ekonomik kalkınmasında büyük rol üstlendiği gibi kültürel zenginleşmesinde de olağanüstü çabalar sarf ediyor. Bu çabada en büyük rolü ilk gününden itibaren, festival komitesinin başkanı Zeynep Zeytinoğlu üstleniyor.Zeytinoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Yavuz Zeytinoğlu açılış konuşmasında festivale tüm emeği geçenlerin hakkını verdi. Kültür Bakanının da katılımıyla gerçekleşen açılış gecesinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konuk şef Omri Hadari yönetiminde bir konser verdi. Konserin ilk bölümünün konuğu da viyolonsel sanatçısı Dorukhan Doruk’tu.Eğitimine Almanya’da devam eden Doruk, genç yaşında elde ettiği başarıların ışığında Çaykovski’nin Rokoko Çeşitlemeler’ini sundu. Konuk Şef Hadari, başarılı kariyerinde Türk müzikseverlerle bu ilk buluşmasında izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.Şefin yönetiminde Şostakoviç’in Beşinci Senfonisi’nde kendini daha da ortaya çıkaran yenilikçi anlayış Eskişehirlilerin Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in kalıcı eserlerinden alışkın olduğu yenilikçilikle örtüşüyordu.Festivalin sürdürebilir olmasını, işadamlarının ve firmaların da aynı ölçüde sahiplenmesine bağlamak gerek. Her geçen yıl artan ilgiyi görünce sponsorların da bu gururu paylaşma çabasında olmaları anlaşılıyor. Şehirde gezerken rastladığımız vatandaşların çoğunun festivalden haberdar olması ve festival konuklarını kendi misafirleri olarak görmeleri kentlilik bilincinin bir yansıması.Eskişehir, sadece Türkiye sınırları içinde değil uluslar arası çapta da şehircilik örnekleri arasında sayılıyor. Gezerek ve görerek tanık olduğumuz Sazova Bilim ve Kültür Parkı, Odunpazarı Evleri ve Cam Müzesi, Kentpark ve Porsuk Çayı’nda bot gezisi. Her biri kent yaşamını zenginleştiren güzellikler. Bu güzelliklere Banu Zeytinoğlu’nun nazik evsahipliği, Mustafa Alabora’nın nüktedanlığı, Göksel Kortay’ın hayranlarına içten yaklaşımı, festivalin enerji veren havası eşlik edince keyfine doyum olmuyor.Festival, 15 Kasım’a kadar bir hafta boyunca Eskişehirlileri ve bölgesindeki sanatseverleri dünya müziklerinden klasik Türk müziğine, baleden dans tiyatrosuna, oyunlardan atölye çalışmalarına, söyleşilerden konferanslara kadar zengin bir programla buluşturuyor.Programla ilgili detaylı bilgiye www.eskfest.org adresinden ulaşabilirsiniz.