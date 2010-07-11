Eros, Adının Hakkını Veriyor

Kuruçeşme Arena Sahnesi, sağladığı atmosfer göz önünde bulundurulduğunda bir sanatçının konser vermek isteyeceği ender lokasyonlardan biridir. Boğaz’ın sularına yansıyan ışıltılar, denizden gelen esinti, lacivert gökyüzünün altında yıldızlara erişebilme arzusu, sahnedeki yıldızlara ulaşmış olmanın hazzıyla birleşiyor.Bu atmosfere romantik şarkılar da öyle bir yakışıyor ki; hele sahnede, aşk tanrısından aldığı adını aşk şarkılarıyla özdeşleştiren bir şarkıcı olursa... Ünlü İtalyan şarkıcı Eros Ramazzotti geçtiğimiz hafta Arena’da bir konser verdi.Ramazzotti’yi dinlemeye gelen binlerce insan kendilerini romantizmin enerjisiyle buluşturan bu İtalyan’ı dinlerken anılarına teslim oldukları kadar, kollarıyla sardıkları sevdiklerini daha bir kendilerine çekiyor, yanaklarına sıcak öpücükler konduruyorlar.Ramazzotti’nin Avrupa turnesi dâhilinde gerçekleştirdiği bu konser repertuarı ve görsel çalışmalarıyla iyi bir performans çıkmasına olanak tanımış. Şarkılara eşlik eden jenerikler, animasyonlar, montaj fotoğraflar ve klipler konser için titiz bir hazırlık sürecinden geçildiğinin göstergesi. Sanatçının sesi İtalyanların karakteristik rengini taşısa da yorumuyla, kendinden önceki ve sonrakilerden ayrışıyor. Türkçe ve İtalyanca yazıldığı gibi okunan dil olmaları yönünden benzeşirler ancak; Ramazzotti ‘prompter’da yazılı olmasına rağmen bir türlü doğru düzgün “teşekkür ederim” diyemedi. Seyirciyle tüm diyalogu romantik şarkıları aracılığıyla sağladı.İzleyiciler ister istemez ritmin büyüsüyle yerinden kalkıp, bedenini sanki klipte oynayan bir dansçıyla bütünleştiriyor. Böyle aşkın temposunu yaşatan bir konserde sandalyeler çoğu zaman dar geliyor.Konseri sahneye kilitlenerek değil, çevreyi, insanları gözlemleyerek izlemek şarkıların büyüsünü daha çok ortaya çıkarıyor. Ramazzotti konseri bitirip sahneyi terk ettikten sonra gerek araçlarına gerekse teknelere yönelen insanların yüzünde huzuru okuyabilirsiniz. Anadolu yakasında oturma şansına sahip olanlardansanız, evinize ulaşmak için güzel bir tekne yolculuğuyla geceyi taçlandırabilirsiniz.Konsere ev sahipliği yapa BKM, organizasyonlarını profesyonellikle yapmanın yanı sıra, müzikseverlerin nabzını tutan bir konser programı oluşturuyor. Yağmurun azizliğine uğramak pahasına bile olsa bu konserlerden birini yaşayın. Sevdiklerinize en güzel armağanlardan biri olarak değerlendirin. Müziğin gerçekten ruhu beslediğine inanın. Böyle iyi besinler buldukça kaçırmayın.