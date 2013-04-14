TBMM çalışanları mobbinge mi maruz kaldı?

Hülya Karabağlı

Apo'yu Türkiye'ye 'leylekler' mi teslim etti?

Meclis Yasa Dışı Dinlemeleri Araştıran kısa adı 'Böcek' Komisyonu geçtiğimiz hafta Emniyet istihbaratının bir dönemine damgasını vuran isimleri Bülent Orakoğlu, Sabri Uzun ve Osman Ak'ı dinledi. Herkesin derdi aynı , “Devlet içinde yasa dışı dinlemeleri yapan bir ekip var mı?” 28 Şubat'ın önemli isimlerinden eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, JİTEM'den MGK'ya kadar her konuda bilgi verirken hayrete düşüren şeyler söyledi. CHP'nin Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, istihbaratın yurt dışındaki insanları takip ettiğinden söz eden Orakoğlu'na, “Apo'yu yakaladı getirdi bu birimler” deyince yeni bir tartışmanın da kapısını araladı. Öcalan’ı kimlerin teslim ettiği kafaları karıştırdı. İşte tutanaklara geçen o diyalog:

BÜLENT ORAKOĞLU – Apo’yu kim yakaladı getirdi?

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Bilmiyorum, kim getirdi onu siz biliyorsunuz.

BÜLENT ORAKOĞLU – Bizim birimler getirmedi, Apo’yu…

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Türkiye Cumhuriyeti Devleti getirdi.

BÜLENT ORAKOĞLU – Apo’nun Türkiye’ye teslimi bir psikolojik harekattı o zaman.

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Şimdi, beyefendi ben işte şeyi söylüyorum…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Protokolü nerede?

BÜLENT ORAKOĞLU – Protokolünü bilemem. İşte onu sormak lazım yani.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Avrupa Mahkemesinde ben bu davaya girdim orada protokolünü bulamadım.

BDP'li vekilin çocuğu varlığını kime armağan edecek

4. Yargı Paketi Meclis'ten kavga dövüş geçti. İmralı, Kandil, çözüm süreci vekillerin dilinden eksik olmadı. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin konuşması “Türklük” tartışmasını başlattı. İnce, sözleriyle hükümeti kast ettiğini söylese de BDP'li vekiller ikna olmadı. Türklükle başlayan tartışma “and” ile noktalandı:

SIRRI SAKIK (Muş) - Senin andın ırkçıdır, milliyetçidir, tekçidir…

HASİP KAPLAN (Şırnak) - O andı kabul etmiyoruz.

ADİL KURT (Hakkâri) - Andınızı sahipleniyor musunuz? Çıkıp sahiplendin ya o andı. Sayın İnce, bu andı sahipleniyorsanız lütfen söyleyin.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkanım, bir dakikanızı alacağım. (BDP sıralarından gürültüler)

ADİL KURT (Hakkâri) - Evet, o andı sahiplendiniz. Lafınızı düzeltin.

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Adam Türk değil, "Türk'üm, doğruyum." diye söylettiriyorsunuz her sabah!

ADİL KURT (Hakkâri) - Benim çocuğum niye kendi varlığını senin çocuğunun varlığına armağan etsin!

12 Eylül darbecilerinden korkan Ata'ya sağındı

TBMM Genel Kurulu’nda CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e, “Atatürk'e karşı bir düşmanlık mı var?” diye sordu. “Gardırop Atatürkçülüğünü kabul etmiyoruz ya da Atatürk'ün istismarına dönük uygulamaları da tasvip etmiyoruz, kabul etmiyoruz” diyen bakan Ergin, memleketi Hatay’tan 12 Eylül manzarasıyla olayı anlattı:

“Ben hatırlıyorum, 12 Eylül 1980 müdahalesinden sonra Hatay merkezde, Uzun Çarşı'da iş yerimiz vardı, dükkânımız vardı. Şimdi, 12 Eylül 1980 tarihine kadar oraya Atatürk'ün resmini asmayan teneke tamircisi, 13 Eylül sabahı o resmi asma ihtiyacı duyuyorsa ben o kişinin Atatürk'e sevgi ve saygısından dolayı bunu astığına inanmam. Konjonktüre uygun olarak yapılan bir tasarruftur.”

Meclis’te mobbing ağına mı düştü?

MHP Kütahya Milletvekili Prof. Alim Işık, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e öyle bir soru yöneltti ki yanıtı şimdiden merak oluşturdu.

Işık’ın önergesinden, TBMM çalışanları, iş yerinde ‘psikolojik’ taciz olarak bilinen mobbinge maruz kalmış.

TBMM merkez teşkilatı, ilgili ya da ilişkili kurum ve kuruluşlarında mobbing olayları ve mobbing mağdurlarının sayıları son yıllarda giderek artmış. Işık, Çiçek’e, “Şimdiye kadar kaç kişi ya da idareci hakkında başkanlığınızca yasal işlem yapılmıştır? Yapılan bu işlemler sonucunda kaç kişiye hangi tür cezalar verilmiştir” diyor.

Bu tabletler ‘yutulmuyor’

Hükümetin ‘Yüzyılın Projesi’ dediği Fatih Projesi siyasetin gündeminde. Okullarda tablet dağıtımıyla gündeme gelen proje de MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “47 bin tablet bozuk çıkmıştır” diyor. Bozuk tablet iddiaları Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’dan gelecek yanıtla aydınlanacak. Ancak, firmaları da tartışmaya açan MHP’li vekil, “Şu ana kadar dağıtılacak rakamın ancak Binde 3’ü olan (70 Bin) okula sevk edildiği dikkate alındığında 47.000 tabletin bozuk çıktığı görülmüştür. Bu tabletlerin yine aynı firmadan ve aynı marka olarak almayı düşünüyor musunuz? Bu konularda kamuoyuna açıklamalarınız olacak mıdır” diyor.