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Parlamento Kulisi

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22 Nisan 2013

Hişşşşşt! Gülümse, kamera üstünde!..

Meclis Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu, Kandıra Cezaevi’nde incelemeler yaptı. İncelemeye CHP’den Ankara Milletvekili Sinan Aygün de katıldı

Meclis Sağlıkta Şiddeti Önleme Komisyonu, bir hasta yakını tarafından Doktor Emin Arslan’ın öldürülmesinin birinci yılına denk gelen 17 Nisan günü Cemil Çiçek’e raporlarını sundu.

Rapor, kamuoyunda daha çok ‘panik butonu’ önerisiyle gündeme geldi. Oysa, raporda, komisyon üyelerinin çarpıcı önerileri de var. Bunlardan biri AKP Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş. Sağlıkta şiddete karşı toplam 26 önerisi var. Şiddetin kötülüğünün ilkokuldan başlayarak anlatılmasını, sağlık sektöründe ‘mobbing’e göz yumulmaması gibi herkesin ortak olduğu noktada buluşuyor. Ancak bir önerisi var ki; sanki ‘zihni sinir projesi’. AKP’li vekil, “Sağlık birimlerinde güvenlik kameraları kurulmalıdır ve bu konuda değişik noktalara uyarı yazıları asılmalıdır. Dikkat! Gülümse! Kamera üstünde’ gibi diyor”. Peki; “Ya gülümsemezsek ne olacak”?  

 

Belediye teknik takipte?

 

Meclis Yasa Dışı Dinleme ve İzlemeleri Araştıran ‘Böcek’ Komisyonu, geçtiğimiz hafta emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’ın açıklamalarıyla neye uğradığını şaşırdı. 

Arslan, bugüne kadar izi belli olmayan bu nedenle ‘hayalet’ denilen 11 mobil araçla ilgili bilgi verdi.

Milletvekilerine, “Ben size şu kadar net söyleyeyim; Bazı büyükşehir belediye başkanlarımızın bile bu aracı yıllardan beri kullandığını herkes biliyor yani siz duymadıysanız” dedi. 

‘Hayalet’ araçlarla Belediye ilişkisi hiç bilinmediği için toplantıdaki herkes birbirine baktı. Komisyon başkanı Zeyit Aslan, “Biz bilmiyorduk şimdi” diyerek hayretini vurguladı. 

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, “İlk defa duyuyoruz”, CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu da, o ana kadar dinlenenleri hatırlatarak, “Gelenler, hiç kimse sahiplenmedi” dedi. Havutça, Emin Arslan’a, “Bunların faturası yok mu, bunların bir girişi yok mu? Nasıl girdi bunlar ülkeye? Kim ödedi parasını, nasıl girdi?” diye sordu. Bu kez de şaşırma sırası Arslan’a geldi. Emniyetin eski genel müdür yardımcısı Arslan, “Türkiye’ye her şey yasal mı giriyor Sayın Milletvekilim?” dedi.

 

Herkese var; BDP’liye yok

 

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, hafta içinde 4. yaşını kutladı. Kadın örgütlerinin emek ve çabasıyla talep ettikleri Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu 24 Mart 2009 yılında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nu olarak kuruldu. AKP’li başkan, üyelerinin yanı sıra CHP ve BDP’den üyesi var.  Kadın ve çocuklara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı çalışmalar yapan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel komisyon üyesi. Meclis’te kuruluş yıldönümü toplantısı düzenlendi. Katılımcısı ve konuşmacısı geniş bir organizasyon. Kimler yoktu ki programda? Komisyon Başkanı AKP’li Azize Sibel Gönül,  TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AB Bakanı Egemen Bağış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan. Öğleden sonra birçok başlıkta panel düzenlendi. Prof. Dr. Feride Acar, CEDAW Komitesi Üyesi Çiğdem Aydın ( KA-DER Genel Başkanı), AKP’li Güldal Akşit (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurucu Başkanı), Meral Akşener (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili), Esengül Civelek (Yalova Valisi), Prof. Dr. Sezer Komşuoğlu (Kocaeli Üniversitesi Rektörü), yani herkes konuştu. Nedense BDP görmezden gelinmişti. Komisyonun asli üyesi Sebahat Tuncel’e bu kadar kişinin içinde söz hakkı verilmemişti.

 

Kandıra’da tuvalet takıntılı bir vekil

 

Meclis Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu, Kandıra Cezaevi’nde incelemeler yaptı. İncelemeye CHP’den Ankara Milletvekili Sinan Aygün de katıldı. Aygün, bu geziden sonra en çok konuşulan isim oldu. CHP’li vekilin ‘tuvalet’ takıntısı var. Nereye giderse gitsin hatta misafirliğe ilk baktığı yer ‘tuvalet.’ Temiz mi? Hijyen mi’ bakıyor. Aygün’ü yakından tanıyanlar bu huyunu biliyor. Ama, cezaevinde de aynı şeyi yapınca koğuş koğuş gezerken bir değil, iki değil, üç değil derken Sinan Aygün önce tuvaletleri denetliyor. Heyet önce ne olduğunu anlamıyor? Aygün’ün sıkıştığını düşünüyorlar. Ama, o kadar çok tekrarlanıyor ki sonunda dayanamayıp ‘Bir sorunun mu var. Bu kadar çok tuvalete girince’ deniyor. Aygün, arkadaşlarına, “Benim tuvalet takıntım var. Nereye gidersem; kime gidersek gidelim önce baktığım yer tuvalet” dedi.  

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