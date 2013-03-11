TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz hafta milletvekilleri birbirlerine demedik laf bırakmadı. İnsanın yüzünü kızartan sözler 70 milyonun önünde kürsüden sarfedildi. Bazılarına laf da yetmedi. Hızlarını alamayanlar hesaplaşmak için birbirlerini kulise davet etti. Kavga, kuliste de devam etti. Neler demediler ki? ‘Katliamcı’, ‘Öldürürüm lan seni’, ‘soytarı’, ‘hıyarağa’, 'hıyar sensin lan çakal’, ‘Bal yapmıyorsun, bari sokmaya çalışma!', ‘ben bir sokarsam sen uyuyamazsın’, ‘PKK köpekleri öldürdü onları’. Vekillerin, bu durumu TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in de gözünden kaçmadı. Tutanakların bir örneğini grup başkanvekillerine gönderdi. Herkes merakla nasıl çözüleceğini bekliyor. İktidar ve muhalefetin tutanaklara yansıyan bazı sözler şöyle:

Ümit Özgümüş: Soytarı!

Mehmet Metiner: Katliamcı sen, soytarı sensin!

Özgümüş: Öldürürüm lan seni! hıyarağa!

Metiner: Hıyar sensin lan çakal!

Özgür Özel: Sülün Osman AKP’li olsa, çıkacak, onu da savunacaksın!

Haydar Akar:Ben bir sokarsam uyuyamazsın ama…

'Uludereli ailelerle basın toplantısı yasak'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in hafta sonu grup yönetici ve idare amirleriyle ‘güvenlik’ toplantısından bir dizi yasak çıktı. En çarpıcı olanı milletvekillerinin Uludere, askerdeki şüpheli intiharlar, kadın cinayetleri, protestocu öğrencilerin aileleri ya da yakınlarıyla ortak basın toplantıları yapamayacak olmaları. Yani, milletvekillerinin basın toplantısında yanlarında kimse olmayacak. BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, düzenlemeye tepkili ama formülleri de hazır. BDP, aile, öğrenci, kadın ya da STK’larla basın toplantılarını Grup Yönetim Kurulu odasında yapacak. Basın, bu salona çağrılacak.

'Tutuklu öğrencinin annesini getiremeyeceksem'

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de tepkili. Aygün, 'TBMM başkanlığı milletvekillerinin mecliste öğretmen, öğrenci, işçi, kayıp yakını, sendikacı veya kitle örgütleri üyeleriyle basın toplantısı yapmasını yasaklamış’ diyor. Aygün: “Milletvekili ile 'millet' arasındaki kopukluk derinleşecektir. Ben eğer tutuklu bir öğrencinin annesini getirip TBMM'de konuşturamayacaksam TBMM'nin bir anlamı kalır mı?”

'Faruk Çelik herkese hesap yaptırdı'

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, katıldığı bir televizyon programında "Asgari ücretle geçinilmez diye bir şey yok. Geçinirsiniz. Ona mahkûmsanız 800 TL de büyük bir paradır” deyince herkese hesap yaptırdı. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün hesabı şöyle: En düşük ev kirası 400 TL, doğalgaz en az 250 TL, su faturası en az 40 TL, elektrik faturası en az 50 TL’. Yani, 800 TL asgari ücretle 4 kişilik bir aile nasıl geçinebilir?