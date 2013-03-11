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Parlamento Kulisi

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11 Mart 2013

'Bal yapmıyorsun, bari sokmaya çalışma'

Kürsüde olsun, kuliste olsun birbirlerine ağza alınmayacak sözleri sarf eden vekillerin geçen haftaya damga vuran sözlerini derledik

TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz hafta milletvekilleri birbirlerine demedik laf bırakmadı. İnsanın  yüzünü kızartan sözler 70 milyonun önünde  kürsüden sarfedildi. Bazılarına laf da yetmedi. Hızlarını alamayanlar hesaplaşmak için birbirlerini kulise davet etti. Kavga, kuliste de devam etti.  Neler  demediler ki? ‘Katliamcı’,  ‘Öldürürüm lan seni’,  ‘soytarı’,  ‘hıyarağa’, 'hıyar sensin lan çakal’, ‘Bal yapmıyorsun, bari sokmaya çalışma!', ‘ben bir sokarsam sen uyuyamazsın’, ‘PKK köpekleri öldürdü onları’.  Vekillerin, bu durumu TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in de gözünden kaçmadı.  Tutanakların bir örneğini  grup başkanvekillerine  gönderdi.   Herkes merakla nasıl çözüleceğini bekliyor. İktidar ve muhalefetin tutanaklara yansıyan bazı sözler şöyle:

Ümit Özgümüş: Soytarı!

Mehmet Metiner: Katliamcı sen, soytarı sensin!

Özgümüş: Öldürürüm lan seni! hıyarağa!

Metiner: Hıyar sensin lan çakal!

Özgür Özel: Sülün Osman AKP’li olsa, çıkacak, onu da savunacaksın!

Haydar Akar:Ben bir sokarsam uyuyamazsın ama…

 

'Uludereli ailelerle basın toplantısı yasak'

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in hafta sonu grup yönetici ve idare amirleriyle  ‘güvenlik’ toplantısından bir dizi yasak çıktı.  En çarpıcı olanı milletvekillerinin Uludere,  askerdeki şüpheli intiharlar,  kadın cinayetleri,  protestocu öğrencilerin aileleri ya da yakınlarıyla ortak basın toplantıları yapamayacak  olmaları. Yani,  milletvekillerinin basın toplantısında yanlarında kimse olmayacak. BDP Grup Başkanvekili  İdris Baluken,  düzenlemeye  tepkili ama  formülleri de hazır.  BDP,  aile, öğrenci, kadın  ya da STK’larla  basın toplantılarını Grup Yönetim  Kurulu  odasında  yapacak.  Basın, bu salona  çağrılacak.

 

'Tutuklu öğrencinin annesini getiremeyeceksem'

 

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de tepkili. Aygün, 'TBMM başkanlığı milletvekillerinin mecliste öğretmen, öğrenci, işçi, kayıp yakını, sendikacı veya kitle örgütleri üyeleriyle basın toplantısı yapmasını yasaklamış’ diyor.  Aygün: “Milletvekili ile 'millet' arasındaki kopukluk derinleşecektir. Ben eğer tutuklu bir öğrencinin annesini getirip TBMM'de konuşturamayacaksam TBMM'nin bir anlamı kalır mı?”

 

'Faruk Çelik herkese hesap yaptırdı'

 

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, katıldığı  bir televizyon programında   "Asgari ücretle geçinilmez diye bir şey yok. Geçinirsiniz. Ona mahkûmsanız 800 TL de büyük bir paradır” deyince  herkese hesap yaptırdı. CHP Zonguldak Milletvekili  Ali İhsan Köktürk’ün  hesabı şöyle:  En düşük ev kirası 400 TL, doğalgaz  en az 250 TL, su faturası en az 40 TL, elektrik faturası  en az 50 TL’. Yani, 800 TL asgari ücretle 4 kişilik bir aile nasıl geçinebilir?

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