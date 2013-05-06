Anayasa’da bir katakulli mi?

Anayasa Uzlaşma’nın kaderini belirleyecek son 6 saatlik toplantısına BDP’den Ayla Akat Ata ve Sırrı Süreyya Önder katılmayınca dedikodular başladı. Bu kadar kritik bir toplantıya iki milletvekilinin katılmaması, “BDP önceden bu toplantının sonucunu biliyordu” diye yorumlandı. Yani, kulislere göre, AKP ile BDP arasında gizli bir ittifak var denmeye getiriliyor. BDP’yi son toplantıda milletvekili Bengi Yıldız temsil etti. CHP kanadı “torba bir anayasa” endişesini dile getiriyor. Komisyonun, yeni toplantısı 7 Mayıs Salı günü. Bakalım BDP’nin üyeleri gelecek mi?

AKP’de 'askeri nizam mı var?'

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, “Misyonum el kaldırıp indirmek” sözlerinin yankısı büyük oldu. Etekteki taşlar yavaş yavaş dökülüyor. AKP içinde, sadece grubun ya da partinin belirlediği konularda konuşmak istemeyen bir grup var. “Askeri nizam görüntüsü var” demekten kendilerini alamıyorlar. CHP, MHP ve BDP’ye muhalefet partisi oldukları için sürekli karşı çıkmanın ve genel kurulda sataşmaların doğru olmadığını düşünüyorlar. Genel kurulda, sürekli muhalefete laf atmaya da karşı çıkıyorlar. Bu gruba göre, Zeyid Aslan önemli bir örnek. “Böyle bir şeyin partisi olmaz. Hoş görülecek bir şey yok” diyorlar. Aslan gibi kötü örnekler de “senin milletvekilin benim milletvekilim olmamalı”. İktidarı ve muhalefeti böyle durumlarda ortak tavır almalı.

Vekiller bağımlılık yarattı

Vekillerin önemli bölümü sosyal medyayı kullanıyor. Genel kurul konuşmalarından, soru önergelerine, bakanların gönderdikleri yanıtlara kadar her şeyi paylaşıyorlar. Karşının milletvekiline de Twitter’ten çakmayı ihmal etmiyor. Seçmeni, vatandaşı, partilisi, herkes sıkı takipçisi milletvekillerinin. Adım, adım izliyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir milletvekili kuliste anlatıyor: “Eskiden, vatandaş başka şey için kızardı. Şimdi farkına varmadan, listeden bir çıkar anında tepki koyuyor. ‘Vekilim beni niye attın?’”