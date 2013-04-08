17 taşeron anca bir vekil ediyor?

TBMM Genel Kurulu'nda AKP Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, 2002-2012 döneminde hükümetin emeklileri enflasyon karşısında ezdirmediğini, gelirlerinde ciddi artışlar yapıldığını anlattı. Öksüzkaya, "Hizmet akdiyle çalışanlar 2002 yılı Temmuz-Aralık döneminde 257 TL aylık alırken 2012 Temmuz-Aralık dönemine baktığımızda, 886 TL aylık almaktadırlar" deyince CHP'li Mahmut Tanal'ı isyan ettirdi. Tanal, AKP'li vekile, "Milletvekili ne kadar alıyor? O da insan, o da insan, yazık değil mi" diye seslendi. Tanal, aslında şunu söylemek istiyordu; milletvekilleri, 886 TL alan hizmet akitlisinin tam 17 katı maaş alıyor. Yani, 15 milyar 62 milyon TL.

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Yunus Emre'nin sansürden başı döndü

Kanuni döneminden 500 yıl sonra TalimTerbiye Kurulu'nun sansürüne uğrayan halk ozanı Yunus Emre, TBMM Başkanı Cemil Çiçek engelini de aşamadı. Çiçek, Başbakan Tayyip Erdoğan'a, "Hem Koca Yunus’u sevmek hem de Koca Yunus hakkında fetva çıkaran Ebussuud Efendi’yle gurur duymanız arasında bir tezat yok mu?" diye soran CHP'li Hüseyin Aygün'ün önergesini geçtiğimiz günlerde iade etti. Çiçek, "İstişari amaçlı' konularla ilgili önergelerin kabul edilmediğini söyledi. Kapıyı 'yeni bir önerge' için açık bıraktı. Aygün'ün tavrı merak konusu. Ama Yunus, sansürlense de tarih sayfasından bize "Cennet cennet dedikleri, Birkaç köşkle birkaç huri, İsteyene ver onları, Bana seni gerek seni" demeye devam edecek.

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CHP, Salih Fırat'ın ensesinde

CHP’den istifa edip AKP’ye geçen Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ı zor günler bekliyor. CHP'liler parti değiştirenlerin milletvekillerinin düşmesini öngören kanun teklifi verdi. Adıyaman'a kalabalık bir grupla çıkarma yaptı. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul'da AKP'lileri sinirlendiren konuşma yaptı. Ağbaba, Fırat’a, Can Yücel’in dizeleriyle yüklendi: “Ne yaman zor imiş yonca yolması/ Bizim memlekette adam olması."





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CHP bir 'Osmanlı' olamadı?

Anayasa yapım sürecinde CHP içindeki uzlaşmazlıklar iktidar partisinin gözünden kaçmadı. AKP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, basın toplantısında, “Yeni Anayasa konusunda umudunuzu koruyor musunuz” sorularını yanıtlarken son üç ayda, 4-5 maddenin ancak geçilebildiğini ve dört gurubun üzerinde uzlaştığı bir taslak metni çıkarabilecekleri kanaati taşımadığını söyledi. Çelik, ''CHP'deki durum Anadolu Beyliklerine benziyor. Biri Candaroğulları Beyliği, birisi Germiyanoğulları Beyliği, birisi Karamanoğulları Beyliği. Niye, Osmanlı beylikleri toplayarak Devlet-i aliyyeyi oluşturdu. AK Parti'ye bakın devlet-i aliyeye benziyor. Ama CHP maalesef hala fetret dönemindeki beylikler dönemini yaşıyor."

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Rahmetli Danyal Topatan da olsaydı!

Akil insanlar listesi belli olmadan önce o kakar çok isim üzerinde spekülasyon yapıldı ki, konu siyasetin de gündeminden inmedi. BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, basın toplantısında, gazetecilerin ısrarlı sorularına, "Resmi açıklama yapılmadan cevaplamak spekülasyon değerlendirmesi olur" dese de kaçamadı. Tan, "Cüneyt Arkın'ı da eklemeleri lazım. Rahmetli Danyal Topatan da olsaydı o da iyi olurdu'!