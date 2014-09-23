Kulüben kadar oynarsın!

Dünya futbolunda Balotelli’nin Instagram’a attığı fotoğraf kadar öneme sahip olan Süper Lig’in 3. Haftası’nın en önemli maçında Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor’u 1-0 mağlup etti. Bursaspor’un 2010 yılında kazandığı şampiyonluğun ardından Bursa Atatürk Stadı’nda oynanan 4 maçın sadece 1’ini kaybeden Beşiktaş, kulübesinin yarattığı farkla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça başladığı pres futbolunu ilk 60 dakika farklı tempolarla sürdüren Bursaspor, ilk yarıda bulduğu pozisyonları arayacaktı ve aradı da… Bursaspor’un son 3 sezonda İstanbul takımlarıyla oynadığı her karşılaşmada olan şey yine oldu. Kimine göre kötü, kimine göre akıl dolu bir golle galibiyeti kazanan Beşiktaş’ın sağ bek sorununu kullanmayı akıl eden Şenol Güneş, kaçan pozisyonların ardından takımının sahada tutunmasını sağlayamadı. Ferhat Kiraz değişikliğiyle de Bursaspor’un bütün hücum gücü bir anda yok oldu.

Ferhat Kiraz kimdir? 71 maç art arda oynayan Olcay Şahan ile aynı pozisyonda oynayan ve 71 maçtır isabetli pas veremeyen ve orta yapamayan Türk futbolunun özeti olan bir futbolcudur.

Şener Özbayraklı kimdir? Karl Marx’ın kapitalizmi anlatırken ortaya attığı balon tezi gibi futbolcudur. Patlayan Türk futbolu balonunun içinden çıkan hava gazıdır.

Bunlar vb futbolculardan oluşan Bursaspor kadrosunun Bakambu, Volkan Şen, Josue ve Ozan Tufan gibi değerlerinin de yapabilecekleri 60 dakikayla sınırlı kaldığında devreye Slaven Bilic’in yaptığı değişiklik girdi.

Jose Sosa…

Çok gösterişli futbol oynamasa da her zaman doğru yerde pozisyon aldı ve Atiba’nın futbol oynamasını, Olcay’ın maça dönmesini sağladı.

Demba Ba’nın sakatlık sonrası formsuzluğunu da kapatan Sosa, Oğuzhan Özyakup’un yeteneğini kullanamaması kadar Beşiktaş’a katkıda bulundu. Özellikle Veli Kavlak’ın futbolla olan ilişkisinin pardon olmayan ilişkisinin varlığı bu kadar gün yüzüne çıkarken, İsmail ve az da olsa Serdar’ın hücuma ve dönen topları karşılamada gösterdiği meziyet ve çaba Beşiktaş’ın Bursaspor’u Fernandao’ya atılacak uzun toplara mahkum etmeye zorladı işte tam da bu sırada devreye girmesi gereken Şenol Güneş ise Bakaye Traore’yi oyuna aldı.

Bakaye Traore?

Bu konuda yorum yapacak gücü kendimde bulamıyorum.

Rahatlıkla diyebilirim ki maçın hakkı beraberlikti ancak sezon sonu oluşacak tabloyu şekillendiren maçlarda bilinir ki kulübe belirleyicidir. Gol attıran yedek, gol kurtaran yedek, takımı batıran yedek, takımı çıkaran yedek…

Gol attıran yedek Beşiktaş’taydı. Takımı çıkaramayan yedek ise Bursaspor’da…

Ayrıca belirtmeliyim ki Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Gaziantepspor maçının ardından konuşulan Passolig konusu asıl şimdi konuşulmalıdır. Bursasporlular için içeride oynanan Beşiktaş maçı anlatılamayacak derecede önemlidir, hayatidir. Buna rağmen Bursa Atatürk Stadı’nda 7 bin kişi varsa, tribünlerin sesini kısmasına alıştığımız Lig TV sesi açmak zorunda kalıyorsa ortada Fernandao’nun isabetli pas vermekten aciz kafası gibi bir sorun vardır!

Bu sorunu çözecek biri var mı?

Hiç sanmıyorum.