Özgün Keleşoğlu

TARİH
30 Ocak 2016
Amedsporlu futbolcular PKK kamplarında altyapı eğitimi alarak mı futbola başladılar?Devamını Oku
TARİH
12 Aralık 2015
Haziran'da yaşanacakları Aralık'ta görmek kolay değil ancak bizim iki sorunumuz var; kolay hata yapıyor ve gol yiyoruz, bir de zor gol atıyoruzDevamını Oku
TARİH
20 Kasım 2015
Antoine Leiris’in eşi Helene mi, Paris’te ölen Türk kızı Elif mi PKK’ya yardım ediyor?Devamını Oku
TARİH
27 Ekim 2015
Nasıl ki Kazım Koyuncu’yu Trabzonspor’un aldığı her galibiyet sevindiriyorsa, mağlubiyet de “eyvallah” dedirtiyorsa; Barış Akarsu için de aynısı geçerlidirDevamını Oku
TARİH
24 Ekim 2015
Muhafaza etmek, muhafazakarlara bırakılmayacak kadar önemli bir şeydirDevamını Oku
TARİH
21 Ekim 2015
Dürüst olalım, kim cepten yiyor, kim sermaye yapıyor?Devamını Oku
TARİH
29 Eylül 2015
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında da gördük ki Süper Lig’de forma giyen savunma oyuncularında yeti eksiği oldukça fazla...Devamını Oku
TARİH
27 Eylül 2015
Hakemlerden adalet beklemeyin, işlerini doğru yapmalarını beklemeyinDevamını Oku
TARİH
04 Eylül 2015
Herkes hatasını kabul edebilir, Fatih Terim dışında...Devamını Oku
TARİH
04 Eylül 2015
Transfer döneminde üç büyükler ne yaptı? Yeni sezonda kimleri izleyeceğiz?Devamını Oku
TARİH
14 Ağustos 2015
Transfer döneminin Türkiye sınırları içerisinde en çok konuşulan ismi Ozan Tufan ve Bursaspor olduDevamını Oku
TARİH
02 Ağustos 2015
Futbolu seven insanlar olarak Bülent Ortaçgil dinlememeyi nasıl başarıyorsunuz?Devamını Oku
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