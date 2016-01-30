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Özgün Keleşoğlu

ozgunkelesoglu@gmail.com

TARİH

30 Ocak 2016

Futbolcu, selaammmm dur!

Amedsporlu futbolcular PKK kamplarında altyapı eğitimi alarak mı futbola başladılar?

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TARİH

12 Aralık 2015

Acil golcü aranıyor!

Haziran'da yaşanacakları Aralık'ta görmek kolay değil ancak bizim iki sorunumuz var; kolay hata yapıyor ve gol yiyoruz, bir de zor gol atıyoruz

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TARİH

20 Kasım 2015

Bizim insanımız saygısız olmayı geçti, yetersiz faşist oldu

Antoine Leiris’in eşi Helene mi, Paris’te ölen Türk kızı Elif mi PKK’ya yardım ediyor?

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TARİH

27 Ekim 2015

Beşiktaş, Barış’ı sevindirmeye devam et

Nasıl ki Kazım Koyuncu’yu Trabzonspor’un aldığı her galibiyet sevindiriyorsa, mağlubiyet de “eyvallah” dedirtiyorsa; Barış Akarsu için de aynısı geçerlidir

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TARİH

24 Ekim 2015

Unutamadığım futbol bayramları

Muhafaza etmek, muhafazakarlara bırakılmayacak kadar önemli bir şeydir

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TARİH

21 Ekim 2015

Benfica başarıyı hak ediyor

Dürüst olalım, kim cepten yiyor, kim sermaye yapıyor?

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TARİH

29 Eylül 2015

Vitor’dan Batman olmaz

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında da gördük ki Süper Lig’de forma giyen savunma oyuncularında yeti eksiği oldukça fazla...

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TARİH

27 Eylül 2015

En büyük hatamız beklentimiz!

Hakemlerden adalet beklemeyin, işlerini doğru yapmalarını beklemeyin

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TARİH

04 Eylül 2015

Onlar yanlış biliyor!

Herkes hatasını kabul edebilir, Fatih Terim dışında...

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TARİH

04 Eylül 2015

Transfer sezonunu özleyeceğim!

Transfer döneminde üç büyükler ne yaptı? Yeni sezonda kimleri izleyeceğiz?

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TARİH

14 Ağustos 2015

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye transferi 'parayı verenin düdüğü çalması'dır

Transfer döneminin Türkiye sınırları içerisinde en çok konuşulan ismi Ozan Tufan ve Bursaspor oldu

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TARİH

02 Ağustos 2015

Futbolcular Ortaçgil dinler mi?

Futbolu seven insanlar olarak Bülent Ortaçgil dinlememeyi nasıl başarıyorsunuz?

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