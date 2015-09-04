Candan Erçetin’in unutulmaz şarkısı…

Onlar yanlış biliyor

Kimsenin suçu değil bu

Kader oyunu değil bu

Bu benim suçum…

Yıllar boyunca sözleri ve akorları herkesin hayatına girmiş, herkese dokunmuş bir şarkıdır…

Biri hariç, Fatih Terim.

Türkiye’nin yanlış yapmayacak tek insanı Terim’dir. Bazen hakemler, bazen gizli kelimelerle futbolcular, bazen de taraftar suçludur. Terim, hiçbir zaman suçlu değildir. Olamaz.

Konya’da oynanan Letonya maçında da suçlu Fatih Terim değildi, kendisine göre… Uzun yıllardır, Anadolu’ya her geldiğinde hakemler tarafından korunan takımları yöneten Terim, İsveçli hakem Stefan Johannesson’u günah keçisi ilan etti.

Hatta durun durun, bütün İsveçli hakemleri topa tuttu. Cümleye bakalım;

"Burak'ın pozisyonuna ofsayt veren de Arda'nın Çek Cumhuriyeti maçındaki penaltısını vermeyen de İsveçli hakemler. Yazıklar olsun"

İsveç sınırları içinde yetişmiş bütün hakemler, işi gücü bıraktı Türkiye’nin Euro 2016 sevdasının önüne geçmeye çalışıyor. Öne geçme demişken, burası önemli.

Çek Cumhuriyeti maçı, yer Kadıköy. Dakika 10’da Umut Bulut ile Türkiye öne geçiyor. Hikayenin sonu belli…

Letonya maçı, yer Riga. Dakika 47’de Bilal Kısa ile öne geçen Türkiye… Komedinin finali belli…

Hollanda maçı, yer Amsterdam. Dakika 37’de Burak Yılmaz ile öne geçiyoruz. Anlamsızlığın bitişi belli…

Ve en son yine Letonya karşılaşması…

Öne geçtiği karşılaşmaları 3 puanla kapatamayan, bazen de puansız kapatan bir takımdan bahsediyoruz. Başında da dünyaca ünlü, kazanan teknik direktör Fatih Terim.

Fatih Terim kazanıyor da takımı bir türlü kazanamıyor.

Yok yok durun, özür dilerim. Kazakistan’ı yendik, hakkını yemeyelim şimdi!

Kazanan olmak için takım olmak gerek, takım olmak için kazanan futbolculara gerek var. Türk futbolcular, 2008’den bu yana uluslararası arenada ne kazanmış. Galatasaray’ın Schalke’yi geçip çeyrek finale çıktığı maçlarla antitez sunmak gerçekten sağlıklı değil…

Biz ülke futbolu olarak kazanmayı unuttuk, Fatih Terim gibi ‘hatasız’ biri bile başımızda olsa bile kazanamıyoruz. Çünkü İsveçli hakemler bizim kazanmamız için ellerinden geleni yapıyorlar.

Hatta son alınan bilgilere göre İsveçli hakemlerin Çek Cumhuriyeti ve Letonya maçlarındaki üstün performansları nedeniyle Nobel Ödülü verilmesi gündemdeymiş. Alfred Nobel bile bu sebeple Letonya maçında kaybedilen iki puandan sorumlu olabilir.

Yakında içimizdeki İsveçlileri de kamuoyunun vicdanına sunarlar.

Selam ederim efendim, milli takım faslını burada bitirmek hepimiz için en basiretlisi olacak.