Futbolcu, selaammmm dur!

Başakşehir, İstanbul’un suni bir mahallesi. Ruhu olmayan mahallenin, ruhu olmayan takımı Başakşehir FK... Kabul, yabancı oyuncu konusunda başarılılar ama İstanbul’un takımlarında daha fazla yapamamış yerlileri toplayarak başarılı olacaklarını uman, başarılı olduklarında da kendilerini başarılı sayan insanların takımı…

Askerlikte güzel anılarım oldu ve karakolumdan mutlulukla ve gururla ayrıldım. Semih Şentürk neden askerlik yapmadı diye sormayacağım, merak etmeyin. Prosedürden elbette haberim var ancak sorun olan şey şu; evet, ülkenin bir tarafında kandırılan insanlar ölümle yüz yüze geldi, geliyor ve gelmeye de devam edecek gibi görünüyor. Ben futbol yazıyorum, bu konuda konuşmayacağım.

Futbol, hiçbir zaman diğer sosyolojik kavramlardan uzak olmadı. Çıktığı topraklarda, İngiltere’de fitil ateşlendi ve insanlar sosyolojik konumları futbolla ilgili olarak nitelendirerek, hayatlarını yaşamaya devam ettiler. Peki, Amedspor’a (ismi tamamen tartışma konusu olan bu takımın ismini tartışacak halim yok, TFF’nin verdiği kararları tartışmayı bırakalı uzun zaman oldu) gol atan Semih Şentürk’ün asker selamı vermesinin altında neler yatıyor? Amedspor’un bütün futbolcuları PKK kamplarında altyapı eğitimi alarak mı futbola başladılar? O futbolcular, Türkiye’nin refahı ve huzurunu sarsacak eylemleri savunuyor, övüyor ve onların içinde mi yer alıyor? Dersiniz ki, Amedspor tribünlerine doğru selam verdi. Arkadaşlar, asker selamı askeri kişiliğine saygı duyulan insana verilir. Kafa selamı ve kep selamı olmak üzere iki çeşit üzerinden tanımlanır. Ve aslında selamın en yücesi, Türk Bayrağı’na verilen selamdır. Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendiğimiz kadarıyla…

Futbolda askeri düzen içinden de bir şeyler bulabilirsiniz. Onu da başka bir yazıda anlatmak isterim fakat burada şunu söylemek gerek. Bu ülkeye futbol alanında katkı vermekle yükümlü olan futbolcuların katkılarını oranlarsak asker selamı nereye düşer?

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Antalyaspor’da dikiş tutmamış, Başakşehir’de keyif süren ve Fenerbahçe dışında yarışmacı herhangi bir takımda olmak istemediğini belirten Semih Şentürk’ün bu vatanını hakkını savunacak vasfı var mıdır? Euro 2008’deki gollerini elbette ben de hatırlıyorum ancak işine saygısını ölçüt alarak bir insanın vatan ve yurt sevgisini ölçebilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendiğim kadarıyla…

Bursaspor ile Amedspor Pazar günü karşılaşacak. Bursaspor’un şampiyon olduğu sezon Bursa’da ve Diyarbakır’da neler olduğunu (iş bilmez yöneticilerin vasıfsızlığı nedeniyle, benzeri Bursaspor-Beşiktaş maçında da gerçekleşti) hepimiz hatırlıyoruz.

Belki Bursa’da da benzer olaylar yaşanacak, bilemiyorum. Asker selamı verilsin, avuç içleri gözükmesin ama o selam anlamlı verilsin. Çok sevdiğimiz futbolun içini yeteri kadar boşalttık, toplum olarak övünülen askeri yapıyı da kendi ülkesine ve kendisine hayrı olmayan herhangi bir meslek grubundan insanların boşaltmasına izin vermeyelim.

Hele ki toplumun en sonradan görme, en iş bilmez, işine en az saygı duyan, en vurdumduymaz bölümlerinden biri olan futbolcuların bunu yapmasına izin vermeyelim.

Bizim izin verme hakkımız var, çünkü futbolcular hepimize muhtaçlar…