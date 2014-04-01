Fenerbahçe şampiyo!

Süper Lig’in tarihinde ender rastlanan haftalar geride kalırken Fenerbahçe’nin en kritik maçlarından biri Bursaspor karşısındaydı. Maçın öncesinde Galatasaray ve Beşiktaş’ın 10 puan önünde bulunan Fenerbahçe, 27. haftayı 13 puan farkla kapattı. TT Arena’ya 13 puan farkla gidecek olan Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu ilan etmesi için bana göre sadece ‘n’ harfi eksik!

Geçen hafta “Fenerbahçe şampiy!” dediğimizde Bursaspor maçının bu kadar kolay olacağını tahmin edememiştik. İlk yarıda Yeşil Beyazlı herhangi bir futbolcu topu aldığında iki oyuncu ile pres yapan Fenerbahçe, sayısız gol pozisyonunun ardından “balık” olarak nitelendirebileceğimiz bir golle 1-0 öne geçti. Soyunma odasına bu skorla giden Fenerbahçeli futbolcular bana göre mücadele açısından hayal kırıklığına uğradılar, açıklayayım.

Karşılarında ellerinden şampiyonluğu müthiş bir şekilde alan Bursaspor var. Sivasspor, Kayserispor ya da Eskişehirspor değil. Endişe ve temkin duyguları Fenerbahçe’yi normalde olduğundan daha ısırgan, sert ve tempolu yaptı fakat bu hareketlenme bir türlü skorla buluşamadı.

Dakika 45 ile 75 arasında yaşanan Bursaspor baskısını ben Fenerbahçeli futbolcuların ‘çantada keklik’ düşüncesinin sebep olduğunu düşünüyorum. Önünüzde Galatasaray maçı var ve en kritik 4 oyuncunuzdan (Emenike, Gökhan, Caner ve Mehmet Topal) ikisi sarı kart sınırında…

Topun hareketli olduğu hiçbir pozisyonda kalende pozisyon bulamamış bir rakip var. İnsan psikolojisi üstün görme ve ciddiye almama gibi konularda uzmandır, Fenerbahçe’de bugün bunu gördük. Bu duygunun bitişi Civelli’nin köşe vuruşundan yakaladığı pozisyon oldu. Fenerbahçe canlandı ve yine mantık, çabukluk ve çalışma gerektiren pozisyonun ardından topla buluşan Moussa Sow, harikalar yaratan Fransız kaleci Frey’i çaresiz bıraktı ve skor 2-0 oldu.

Webo’nun attığı gol de skoru belirledi. En beğendiğim gol Webo’nun pozisyonu oldu. Bana göre anlatılmaz yaşanır, ya da ben yazarak anlatamam. İzlemek gerek.

Bursaspor bu olmamalı!

16 Mayıs 2010’da Türkiye’de Futbol Devrimi’ne imza atan Bursaspor’un görüntüsü gerçekten iç karartıcı…

Bursa’da yaşayan herkesin bir şeyler koyarak zirveye çıkardığı Bursaspor’u yöneten insanların gerçekten ne yaptıklarına bir bakması gerek. 8 ayda bütün emekler ve temel yerle bir oldu, çok yazık. İsim vererek konuşmak gerekirse Bursaspor’da şu isimlerin sezon sonu gitmesi gerek. Başta Başkan Erkan Körüstan ve yönetimi, Sportif Direktör Barış Güçlü ve onun tüm yapmak için yapılmış sözüm ona icraatları, Renato Civelli, Taye Taiwo, Şamil Cinaz ve Daum’un getirdiği futbolcu oldukları şüpheli iki Brezilyalı (isimlerini hatırlayamadım)…

Gelmesi gereken ise iki şey var. Akıl ve mantık…

Bugün Fenerbahçe’nin bu kadar rahat oynamasını sağlayan iki sebep vardı. Öğrenme kabiliyeti ve öğretileri uygulama becerisi… Bunların ikisi de Bursasporlu birçok futbolcuda yokken, Fenerbahçe’de sadece Bekir-Bruno Alves tandemi sırıttı. Bursaspor’un, Fenerbahçe karşısında üstün olduğu tek faktör duran toplardı ve Bursasporlu futbolcular bunu bile kullanamadılar.

Yer yer Fenerbahçe’nin şanslı ve her zaman daha akıllı olduğu mücadele beklenildiği gibi sona erdi. Türk Telekom Arena’ya 13 puan farkla giden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarından toplamda 0 puanla dönse bile bana göre ‘şampiyo’dur. 34. haftanın ardından da şampiyon olur.