Brezilya havasına girme vakti

Şampiyonluklar ve hayal kırıklıklarının yaşandığı bir sezon geride kalmışken futbolsuz günlerimizin de sonuna geldik. Futbolsuzluktan nefes almakta zorlanan bünyelere Dünya Kupası ilaç gibi gelecek!

Uzun süredir Brezilya’da düzenlenecek FIFA 2014 Dünya Kupası’na hazırlık yapanlar olarak izleyeceğimiz 32 takımı tanıyalım istedim. A Grubu’ndan ve dolayısıyla ev sahibi Brezilya’dan başlayalım…

A GRUBU

Brezilya

1950’de yaşanan Maracana Faciası’nın izlerini silmek için sahaya çıkacak olan Brezilya, bana göre 2014 Dünya Kupası’nın en önemli şampiyonluk adayı… 2002’de alınan Dünya Kupası’nın mimarı Luis Felipe Scolari’nin yönettiği Sambacılar, 11 yıldır taraftarı önünde kaybetmiyor. 11 yıllık bu istikrar Dünya Kupası’nda da sürebilir ama bu kupanın kazanılacağı anlamına gelmiyor…

Stoper David Luiz, 1950’de Uruguay karşısında alınan yenilginin ardından günah keçisi ilan edilen kaleci Barbosa için kazanacaklarını söyledi. Barbosa için kazanacakları Dünya Kupası için önlerindeki en büyük engel Julio Cesar olabilir…

Hırvatistan

1998 Dünya Kupası’nda 3. olarak bağımsızlığın ardından futbolda da kendini gösteren Hırvatlar, Brezilya’ya sancılı geçen bir yolun sonunda ulaşabildi. Igor Stimac ile başlayan yolculuk, Niko Kovac ile zor da olsa mutlu bitti. Grupta Belçika’nın ardında kalan Hırvatlar, play-off’ta İzlanda’yı rahat geçti ve Brezilya vizesi aldı.

Hırvatistan’ı A Grubu’nda iddialı yapan ana etken kesinlikle Mandzukic faktörü… Hava toplarında dünyanın en etkili forveti olan Mario Mandzukic’in yapacaklarına dikkat etmek gerek.

Meksika

Meksika, Brezilya’ya gelmeden oynadığı eleme gruplarında 47 tane oyuncu oynattı, 4 tane teknik direktör değiştirdi. Sözü fazla uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum, Giovanni Dos Santos için maçlarını izleyeceğim fakat takım olarak başarılı olacaklarını düşünmüyorum.

2012 Londra Olimpiyatları’nın ardından böyle olmamalıydı…

Kamerun

Afrika’nın Yılmaz Aslanları, ülkedeki siyasi karışıklıklar nedeniyle neredeyse Dünya Kupası’nın dışında kalıyordu. Uzun süredir dünyanın onlara taktığı ismin hakkını vermekte zorlanan Kamerun’un en büyük silahı tabi ki Samuel Eto’o…

A Grubu’nun en zayıf halkası olarak dikkat çeken Kamerun’un sahadaki en büyük eksiği yaratıcı oyuncu olmayışı, takımın tüm yükü Alex Song’un omuzlarına binebilir.

B GRUBU

İspanya

İspanya’nın işi geçmişe göre daha zor olacak. Sebebi ise tek kelime, Brezilya…

Dünyada eşine rastlanmayan yaratıcı oyunculara sahip olan İspanya, tarihte Dünya Kupası’nı üst üste iki kez kazanan ikinci takım olmak istiyor. Vicente Del Bosque de bunu başaran ikinci teknik adam…

Tiki-taca futbolunun son yıllarda (Euro 2012’den sonra) uğradığı hüsranı hepimiz izledik, üstelik şimdi forvetleri de yok. Diego Costa tam olarak iyileşemezse…

Hollanda

Türkiye’de fahri taraftarı çok olan Portakallar’ın bu yaz en büyük umudu kuşkusuz Robin Van Persie…

Manchester United’ın golcüsü kabus gibi geçen sezonun ardından Dünya Kupası’nda kendisini bulmak isteyecektir. Louis Van Gaal’in 5-3-2 dizilimiyle takımını sahaya süreceği konuşulurken Hollanda’nın şansını değerlendirmek için boyumuz fazla kısa diye düşünüyorum. Sonuçta karşımızdaki insan Van Gaal…

Şunu da söylemeden geçmeyelim, Hollanda grubu ikinci sırada bitirirse elenir. A Grubu’ndan birinci Brezilya çıkacaktır.

Şili

2010 Dünya Kupası’nda beni en mutlu eden takım Şili olmuştu. Hocaların hocası Marcelo Bielsa yönetiminde Güney Afrika gibi rengarenk bir ülkeyi futboluyla gökkuşağına çeviren Şili, bu yaz da 2010’da yaptığı işlere benzer iş yapabilir.

Hücumu ilk sıraya koyan ve gol için her yolu deneyen Şili’nin Dünya Kupası’nda başarılı olmasını futbol için istiyorum.

Avustralya

Önceki yıllarda özellikle Premier Lig’de oynayan yıldızlarıyla Dünya Kupası’nda kendini gösteren Avustralya’nın Brezilya’da söyleyecek çok sözü yok gibi duruyor. Yine de Asya Grubu’ndan Brezilya’ya gelmeleri onlar adına önemli bir adım.

İlk maçlarını Şili ile oynayacaklar, grupta neler yapıp yapamayacaklarını belirleyen maç olacaktır.

Tanıdık isim olarak Troisi ve Jedinak var, renk katabilirler.

C GRUBU

Kolombiya

Güney Amerika Eleme Grubu’nu 30 puanla tamamlayan Kolombiya, 16 yıl sonra Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Önemli jenerasyon yakalayan Kolombiya’nın en büyük şanssızlığı kuşkusuz Radamel Falcao’nun sakatlığı oldu. Falcao’nun eksikliğini hissettirmeyecek golcüler de Jackson Martinez ve Carlos Bacca olabilir, James Rodriguez’in de desteğiyle…

Kolombiya’nın başka bir şansı da iklim olacak. Sahalarında oynadıkları maçlardaki hava durumuna Brezilya’nın iklim ve rakım koşullarının benzerlik göstermesi Kolombiya’nın avantajlarından biri…

Yunanistan

2004’te Avrupa Şampiyonu olan ama buna rağmen Dünya Kupaları’nda sadece tek galibiyet alabilen Yunanistan’ın işi yine zor… Fernando Santos’un, Yunanistan’ın başında çıkacağı son turnuva olması Komşu’yu hareketlendirebilir ama her şeye rağmen savunmasıyla öne çıkacak bir takım izleyeceğiz. Gol atabilirlerse grupta işler değişebilir.

Fildişi Sahili

Dünyanın en iyi orta saha oyuncusuna sahip Fildişi Sahili diğer pozisyonlar da Yaya Toure’nin yeteneklerinin 10’da 1’ine sahip oyuncular bulabilseydi önemli işler yapabilirdi. Özellikle forvet pozisyonunda önemli silahları bulunan ve Didier Drogba gibi bir lideri olan Afrika temsilcisinin gruptan çıkması Yaya Toure’nin kramponlarından geçiyor.

Japonya

Alberto Zaccheroni’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Japonya, son Asya şampiyonu olarak Brezilya’ya gitti. Geçen yıl düzenlenen Konfederasyon Kupası’nda pek varlık gösteremeyen Japonlar, yakın zamana kadar Zaccheroni’nin yerini tartışıyordu.

Manchester United’dan Kagawa, Milan’dan Honda gibi futbolculara sahip olan Japonya’dan her şeye rağmen beklentim yüksek…

D GRUBU

Uruguay

2011 Copa America şampiyonu olan Uruguay, 1950’de Brezilya’da yaptığını tekrarlamak istiyor.

Uruguay’ın süper yıldızı Luis Suarez’in Mayıs ayının sonunda geçirdiği sakatlığın durumu hala kritikliğini koruyor. Edinson Cavani gibi bir yeteneğe, Fernando Muslera gibi bir kaleciye ve Diego Lugano gibi bir lidere sahip olan Uruguay’ın Suarez olmadan bu grupta neler yapabileceği şüpheli…

Suarez ile mi ne olur? Ona Suarez karar verir.

İtalya

Dünya Kupası Elemeleri Grubu’nda yenilgi almadan lider olarak Brezilya’ya giden Gök Mavililer, ölüm grubunun favorisi olarak görülüyor. Euro 2012’den hatırlayacağımız gibi takımın her bölgesinde ayrı ayrı sistemler uygulayarak mikro düzeyden makro düzeye harika bir sistem oturtan Cesare Prandelli’nin öğrencileri yine zirveye oynayacaktır.

Yine gözler çılgın çocuk Mario Balotelli’de olacak…

İngiltere

Dünya futbol tarihinin sayılı oyuncularından birine, Steven Gerrard’a sahip olan İngiltere’nin Dünya Kupası şansı da Gerrard’ın Premier Lig şansı gibi… Ölüm grubunda İtalya ve Uruguay’ın gerisinde görülen İngiltere için Brezilya’da penaltılar bana göre sorun olmayacaktır.

Roy Hodgson, iş penaltı atışlarına gelmeden İngiltere’nin eve dönüş biletini alabilir.

Kosta Rika

Ölüm grubunda ölüm fermanı okunan Kosta Rika… Şüphesiz grubun en zayıf halkası…

CONCACAF Elemeleri’nde Amerika Birleşik Devletleri ile deplasmanda yaptıkları ve 1-0 kaybettikleri maçta gösterdikleri mücadele bile Brezilya’da olmayı hak ediyordu. Hak ettikleri yerdeler…

E GRUBU

İsviçre

2011’de Avrupa U21 Şampiyonası’nda final oynayan takımı buraya taşımayı başaran İsviçre, örnek alınacak işler yapmaya devam ediyor. Takımın başına Otman Hitzfield’in gelmesiyle istikrarı yakalayan İsviçre’nin en önemli kozu savunması…

Ekvator

2014 Dünya Kupası’nda sürpriz yapabilecek bir başka takım da Ekvator. Antonio Valencia, Christian Noboa ve Renato İbarra gibi futbolculara sahip Ektavor’un zayıf karnı savunma olarak göze çarpıyor. Gol yollarında sorun yaşayan takımlardan oluşan E Grubu’nun bana göre favorilerinden biri Ektavor…

Fransa

Fransa hakkında kritik soru şu: Paris’te oynanan Ukrayna maçı gibi mi olacak, yoksa deplasmandaki maç gibi mi? Bu sorunun cevabını bugünden vermek tabi ki çok güç ancak her şey biraz Frank Ribery’nin omuzlarına bırakılmış durumda…

Ayrıca şunu da yok saymamak gerek. Fransa’nın savunma ve kaleci konusunda da büyük zaafları olabilir. Bekleyip görelim…

Honduras

1982 ve 2010 Dünya Kupalarında boy gösteren Honduras, birçoğumuzun da izlediği Türkiye-Honduras maçıyla kapasitesini az da olsa belli etti. Grubun iddiasız ve sürpriz beklenmemesi gereken takımı.

F GRUBU

Arjantin

Güney Amerika Eleme Grubu’nda gösterdiği hücum performansıyla göz dolduran ancak savunmasında bir o kadar sorunlar yaşayan Arjantin’i bu Dünya Kupası’nda zaman zaman 5-3-2 dizilimiyle görebiliriz. Lionel Messi, Sergio Agüero gibi silahları olan Tangocular kuşkusuz Brezilya’da hücum alanında en tehlikeli takım…

5-3-2 dedim ya, ortadaki 3’lüde Angel Di Maria da bulunuyor!

Bosna Hersek

Türkiye’den en fazla destek alacak ülke olması beklenen Bosna Hersek, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Baklava tarzı 4-4-2 ile sahaya çıkan Boşnakların kuşkusuz en büyük silahı Edwin Dzeko olacak. Ülkemizden Gaziantepsporlu Medunjanin, İstanbul Başakşehirspor’dan Edin Visca, Kayseri Erciyesspor’dan Senjad İbricic ve Elazığspor’dan Vranjes’in de kadrosunda bulunduğu Bosna Hersek, benim de başarılı olmasını en çok istediğim takım…

Orta sahada önemli rol almasını beklediğimiz Mohamed Besic’e dikkat etmek gerek, Süper Lig’de görmek isteyeceğim cinsten futbolcu…

İran

Dünya Kupalarında dördüncü kez mücadele edecek olan İran, henüz gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

İran’daki bazı gruplar Milli Takım’a çift vatandaşlığı bulunan futbolcuların alınmaması için baskı yapsalar da Teknik Direktör Carlos Querioz, bu beyanatlara kulak astı ve Fulham’dan Dejagah, Grasshoper’dan Daniel Davari, Charlton Athletic’te oynayan Reza Ghoochannejhad gibi futbolcuları kadroya dahil etti. İran, bu grubun en zayıf halkası…

Nijerya

Fenerbahçe forması giyen Yobo ve Emenike ile Rizespor’dan Oboabona’nın da yer aldığı Nijerya Milli Takımı, uzun süredir düşüşte olan Dünya Kupası performansını Brezilya’da yükseltmek istiyor. Tüm Afrika takımları gibi hücum zenginliği yüksek fakat savunmada büyük sorunlar yaşayan Nijerya’nın kurtarıcı olan Vincent Enyeama, Lille’de geçirdiği harika sezonun ardından dikkat çekiyor.

Premier Lig’de oynayan Obi Mikel, Victor Moses ve Peter Odemwingie gibi futbolculara sahip olan Kartallar, Bosna Hersek ile kıyasıya bir mücadele girecekler.

G GRUBU

Almanya

Dünya Kupası’nı 3 kez kazanan Almanya, eleme grubunda 36 gol kaydederek göz doldurdu. Turnuva takımı denildiğinde ilk akla gelen ekip olan Panzerler, İlkay Gündoğan’ın eksikliğinde Brezilya’ya gitti. Mesut Özil’in de formsuz olarak sezonu geçirdiğini düşünürsek Marco Reus ismi öne çıkıyor.

BundesLiga’da sezonun futbolcusu seçilen Marco Reus’un yardımcısı ise Thomas Müller olacaktır. İlkay Gündoğan’ın yokluğunda Sami Khedira-Bastian Schweinsteiger ortaklığı nasıl olur göreceğiz.

Portekiz

Cristiano Ronaldo’nun, Play-off’ta İsveç’te 2 maçta attığı 4 golle Brezilya’ya gitmeye hak kazanan Portekiz, son 10 yıldır aynı…

Cristiano Ronaldo’ya yardımcılar arıyor. Takımın geneli olarak performansı ve kariyeri düşüşte futbolcuların (Raul Meireles ve Bruno Alves) sorumluluklarını devredip devretmeyecekleri Portekiz için belirleyici olabilir.

Köprü görevini üstlenecek Joao Moutinho’yu izlemek güzel olacak.

Gana

2010 Dünya Kupası’nda çeyrek final yaparak Afrika’nın şanını kurtaran Gana, Brezilya’da benzer bir başarıyı elde etmek istiyor. Kevin Prince Boateng, Andre Ayew ve Kwadwo Asamoah’ın performansları önemli. Söylemeye gerek var mı bilmiyorum, Gana’nın da en büyük zaafı savunması…

Amerika Birleşik Devletleri

Dünya Kupası tarihinin en istikrarlı takımlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri, çoğunluğunu MLS’te forma giyen futbolcuların oluşturduğu bir kadroyla Brezilya’da bulunuyor. Geçmiş turnuvalardan en büyük farkı kadronun bu özelliği olan ABD’nin bana göre Gana karşısında bile şansı oldukça sınırlı…

H GRUBU

Belçika

Football Manager sevenlerin, altyapı sevdalılarının ve proje meraklılarının takımı Belçika…

10 yıla yakın süredir devam eden projelerin ürünü olan bu takım, en azından Brezilya’da çeyrek final görmeyi hak ediyor. Avrupa’nın en liglerine dağılmış birbirinden iyi as ve yedek oyunculara sahip olan Belçika’yı kendi halinde bırakalım. Yorum vs yapmak Belçika için gereksiz, merakla bekliyoruz.

Rusya

Fabio Capello yönetiminde Brezilya’ya gelen Rusya, iskeletini CSKA Moskova ve Zenit’ten alarak Dünya Kupası’na katılıyor desek yeridir. Rusya Ligi dışından sadece Championship’te Reading forması giyen Pogrebnyak’ın bulunduğu Rusya, kısa ve doğrudan gole ulaşabilen takım olarak göze çarpıyor. Bu da onları Cezayir ve Güney Kore karşısında favori yapıyor…

Cezayir

Trabzonspor’un başına geçeceği iddia edilen Vahid Halilhodzic’in çalıştırdığı Cezayir, Afrika’nın Brezilyası olmanın hakkını vermek istiyor. Bir dönem Sivasspor’da oynayan Rafik Djebbour, Sporting Lisbon forması giyen Islam Slimani gibi hücum oyuncularının yanında Tottehman’dan Bentaleb ve Valencia’dan Feghouli gibi yıldızlara da sahipler. Yetenekleriyle göz dolduran Ryad Boudebouz ve Nabil Ghalis’ın da ne yapacağı önemli.

Güney Kore

2002 Dünya Kupası’nda Milli Takımımızın ardından 4. olan Güney Kore’nin o eski halinde şimdilik pek eser yok.

Takımın en dikkat çeken ismi Leverkusen’den Son Heung-Min olurken, orta sahanın yönetimi sezonu Sunderland’de geçiren Ki Sung-Yeung’da olacaktır. Yine yolu Sunderland’den geçen Ji Dong-Won ile Arsenalli Park Chu-Young’ın da ne yapacağı Asya temsilcisi için önemli etkenlerden bir tanesi…