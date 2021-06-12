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Konuk Yazar

Özdem Sanberk

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TARİH

12 Haziran 2021

Zirveler haftası: Türkiye ve Avrupa’nın Geleceği Konferansı

Transatlantik gündemin hem öznesi hem nesnesi olma özelliğimizle Türkiye’ye geniş bir coğrafyada geleneksel olarak kilit bir rol düşüyor; dikkatler Türkiye üzerinden eksik kalmıyor

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